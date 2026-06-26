Квартиры растеряли жильцов

Экспозиция квартир для долгосрочной аренды на рынках крупнейших городов России в июне выросла на 28,8% год к году. Это связано с постоянным увеличением предложения и ограниченным спросом. На рынке становится меньше мигрантов, которые раньше снимали 45% дешевых квартир в Москве. Оставшиеся жильцы чаще покупают собственное жилье и реже переезжают. Это сдерживает рост ставок. В период высокого сезона аренда квартир подорожает лишь на 2% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В июне совокупный объем долгосрочного арендного предложения на 40 крупных региональных рынках России (города с населением от 500 тыс. человек, Московская и Ленинградская области) составил 84,6 тыс. квартир, подсчитали в ЦИАН. Год к году значение увеличилось на 28,8%. Относительно июня 2024 года показатель вырос в 2,2 раза. В «Яндекс Аренде» по итогам мая отмечают увеличение экспозиции на 7,3% год к году в городах-миллионниках.

Рост экспозиции прослеживается в условиях сдержанного спроса.

Заместитель директора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова говорит, что количество запросов на подбор жилья в Москве сократилось на 12% год к году. Она замечает, что переезжать арендаторы тоже стали реже: количество пролонгаций действующих договоров аренды увеличилось год к году на 20%. «Участники рынка стали сильнее дорожить стабильностью и опасаются изменений»,— рассуждает эксперт.

Дополнительно на рынке аренды мог начать сказываться отток мигрантов. Приезжие в Москве, по словам госпожи Поляковой, традиционно снимали 45% квартир экономкласса. Сейчас из-за ужесточения миграционной политики их доля снизилась до 40%. Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-tet Юлия Дымова замечает, что потенциальным арендаторам с постепенным снижением стоимости ипотеки стало легче покупать жилье. Это снижает потенциальный объем спроса.

Госпожа Дымова добавляет, что арендного жилья на рынке также постоянно становится больше: в эксплуатацию сдаются новостройки, где лоты изначально покупались для сдачи на волне «ипотечного бума». Руководитель «Яндекс Аренды» Андрей Зайко говорит, что также становится все больше собственников, которые отказываются от продажи жилья, решая получать арендный доход.

Значительная экспозиция и ограниченный спрос сдерживают рост цен на рынке аренды.

Согласно ЦИАН, снять однокомнатную квартиру в Москве в июне можно в среднем за 66,1 тыс. руб. в месяц. Год к году значение выросло только на 3%. В Санкт-Петербурге показатель потерял 5,6% год к году, до 42,1 тыс. руб. в месяц. В Краснодаре спад составил 5,5%, до 25,7 тыс. руб.

В июле—августе на рынке долгосрочной аренды начинается высокий сезон, который традиционно сходит на нет к ноябрю. В этом году, по мнению Андрея Зайко, рынок будет развиваться в рамках привычных циклов. Он напоминает, что спрос на наем квартир все еще поддерживает высокая стоимость покупки жилья. Вымывание на рынке начало прослеживаться уже в июне. Согласно ЦИАН, число объектов в экспозиции относительно мая сократилось на 5%. Средняя стоимость однокомнатных лотов за месяц на 40 ключевых рынках прибавила 0,7%, двухкомнатных — 2,4%.

Средняя стоимость аренды квартир в городах-миллионниках в июне 2026 года Город Однокомнатные квартиры (тыс. руб. в месяц) Изменение год к году (%) Двухкомнатные квартиры (тыс. руб. в месяц) Изменение год к году (%) Москва 66,1 3 104,8 -4,4 Санкт-Петербург 42,1 -5,6 65,8 -10,4 Нижний Новгород 32,6 2,8 44,1 3,3 Екатеринбург 32 -2,1 40,2 -5,2 Казань 31,5 1,3 44,4 -3,1 Новосибирск 29,5 -4,5 40,1 -1,5 Красноярск 28,5 2,5 40,3 5,5 Ростов-на-Дону 27,1 -3,6 38,2 -0,3 Самара 26,2 0,8 36,2 3,4 Краснодар 25,7 -5,5 39,4 -11,7 Пермь 25,4 -1,2 34 -3,1 Уфа 24,6 4,7 33,9 -0,5 Челябинск 24 без изменений 31,6 -2,2 Омск 23,8 2,1 34 8,6 Волгоград 23,6 1,7 30,8 -1,6 Воронеж 22,8 6 32,7 -7,9 Источник: ЦИАН.

Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская считает, что рост ставок сохранится, но будет достаточно сдержанным. Их ограничивает изначально высокая стоимость предложения. Цена арендного жилья вырастет не более чем на 2% год к году и на 8–10% от текущих уровней, считает эксперт. Господин Зайко предпосылок для существенного роста цен не видит.

Александра Мерцалова