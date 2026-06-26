Выдача розничных кредитов в Челябинской области выросла на 6% за месяц

В мае 2026 года жителям Челябинской области выдали 101 тыс. розничных кредитов. Это на 6% больше, чем в апреле, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Объем одобренных южноуральцам займов в конце весны составил 25,3 млрд руб. (+1% к апрелю). Новый кредит оформили 3% местных жителей. В целом по стране россиянам выдали 3 млн таких займов. За месяц показатель увеличился на 5%. Объем одобренных кредитов сократился на 1% до 1,1 млрд руб. В топ-5 регионов по этому показателю в мае вошли Москва (123,2 млрд руб.), Московская область (89,3 млрд руб.), Санкт-Петербург (58,1 млрд руб.), Краснодарский край (41,5 млрд руб.) и Свердловская область (35,7 млрд руб.).

Виталина Ярховска