Cпрос на операции с иностранной валютой в России вырос почти на треть в мае

Объем операций с наличной иностранной валютой в мае 2026 года года в среднем вырос на 31%. Об этом рассказали «Известиям» участники финансового рынка.

Из-за роста спроса на такие операции в крупных банках рубль к концу весны укрепился почти на 12% по сравнению с январем. Это повысило интерес населения к покупке долларов, евро и юаней.

Как указано в материале, наибольший рост операций пришелся на апрель и май. По словам начальника управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрия Латанова, в мае объем покупок иностранной валюты почти удвоился относительно начала года. В банке «Русский стандарт» также зафиксировали увеличение спроса на 12%.

Дополнительный импульс дал сегмент онлайн-обмена. Число заявок на валютные операции на финансовых маркетплейсах выросло почти в пять раз за рассматриваемый период и более чем в 12 раз по сравнению с январем. Дополнительным фактором также стала реакция на укрепление рубля: снижение курса воспринималось населением как возможность приобрести валюту на более выгодных условиях.

Центробанк с 8 июня рассчитывает официальный курс евро к рублю на основании курса доллара к рублю и курса евро к доллару. Как объясняли в регуляторе, порядок расчета меняют из-за низких оборотов по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке. Это снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций.