Cпрос на операции с иностранной валютой в России вырос почти на треть в мае
Объем операций с наличной иностранной валютой в мае 2026 года года в среднем вырос на 31%. Об этом рассказали «Известиям» участники финансового рынка.
Из-за роста спроса на такие операции в крупных банках рубль к концу весны укрепился почти на 12% по сравнению с январем. Это повысило интерес населения к покупке долларов, евро и юаней.
Как указано в материале, наибольший рост операций пришелся на апрель и май. По словам начальника управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрия Латанова, в мае объем покупок иностранной валюты почти удвоился относительно начала года. В банке «Русский стандарт» также зафиксировали увеличение спроса на 12%.
Дополнительный импульс дал сегмент онлайн-обмена. Число заявок на валютные операции на финансовых маркетплейсах выросло почти в пять раз за рассматриваемый период и более чем в 12 раз по сравнению с январем. Дополнительным фактором также стала реакция на укрепление рубля: снижение курса воспринималось населением как возможность приобрести валюту на более выгодных условиях.
Центробанк с 8 июня рассчитывает официальный курс евро к рублю на основании курса доллара к рублю и курса евро к доллару. Как объясняли в регуляторе, порядок расчета меняют из-за низких оборотов по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке. Это снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций.
Увеличению спроса на иностранную валюту, включая доллары и евро, способствует несколько факторов, которые влияют на стабильность российского рубля. Одним из таких факторов является отток валюты на счета в зарубежных банках и рост средств у иностранных брокеров, что фактически служит для населения способом страхования странового риска. Люди покупают валюту не столько для заработка, сколько для стабилизации устойчивости к потенциальному ослаблению валютного курса.
Повышение спроса на валюту среди населения зафиксировано, несмотря на сохранение высоких процентных ставок по депозитам в рублях, а также укрепление рубля к ведущим валютам. Эта тенденция, которую Центробанк называет «контрциклической», может быть связана с инфляционными ожиданиями россиян, а также с фактором «актива-убежища» в условиях неопределенности. Исторически часто случалось, что валюту покупали, когда она была дорогой, что указывает на чисто психологические мотивы поведения.
В условиях санкций США против Мосбиржи, из-за которых с июня 2024 года прекратились торги долларом и евро на бирже, курсы этих валют к рублю Центробанк теперь определяет на основе данных банковской отчетности и сведений от цифровых платформ внебиржевых торгов. Это привело к тому, что обмен европейской и американской валюты чаще происходит на межбанковском рынке или через другие операции между компаниями, формируя курс, менее зависящий от Мосбиржи.
В целом, укрепление курса рубля, которое наблюдается, имеет несколько причин. Среди них — снижение импорта, сокращение спроса на иностранные активы и продажа валюты из Фонда национального благосостояния. Дополнительно курс поддерживают продажа валютной выручки экспортерами (иногда из-за необходимости налоговых выплат) и сложная ситуация с трансграничными платежами.