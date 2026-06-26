В Минюст заявили о работе над переходом от свидетельств ЗАГС к записям в реестре

Минюст России работает над переходом к реестровой модели ЗАГС. Это позволит вместо свидетельств использовать реквизиты актовых записей, а все документы перевести из печатного формата в электронный. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил глава ведмоства Константин Чуйченко, передает ТАСС.

По словам господина Чуйченко, министерство развивает проект вместе с Минфином, ФНС России и другими органами власти. Изменения предлагают внести в закон «Об актах гражданского состояния». Планируется ввести новый подтверждающий документ — выписку из ЕГР ЗАГС. Она будет выдаваться как в электронной форме через «Госуслуги», так и в бумажном виде по просьбе заявителя.

Глава Минюста уточнил, что бумажное свидетельство будет обязательно выдаваться для всех детей, поскольку до 14 лет оно удостоверяет личность несовершеннолетнего.

В октябре 2021 года Константин Чуйченко говорил, что реестровая модель ЗАГС начнет работать в полном объеме в 2023 году. Министр отмечал, что инициатива сведет к минимуму бумажный документооборот и сэкономит бюджетные средства. В апреле 2026 года он уточнял, что переход на новую модель планируется завершить в ближайшее время.