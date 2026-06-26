Классика в новой партитуре

С 17 сентября в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки стартует новый сезон. Программа 71-го творческого года сформирована с акцентом на 70-летие челябинской труппы: включает и премьеры 2026-го, и возвращение классических спектаклей, которые не исполняли уже несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Летучая мышь» в Челябинском театре оперы и балета им. М.И.Глинки

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки Балет «Летучая мышь» в Челябинском театре оперы и балета им. М.И.Глинки

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки

Возвращение спектаклей

Откроет 71-й сезон опера Александра Бородина «Князь Игорь». Для челябинской труппы произведение особенно значимо: этой постановкой 70 лет назад открылся театр. Зрителям представят обновленную версию 2018 года, режиссером которой выступила Екатерина Василева, а хореографом — Юрий Клевцов. В техническом оформлении спектакля задействованы деревянные кулисы и световые инсталляции живого неба. Кроме того, балетная сцена «Половецкие пляски» идет в расширенной хореографической редакции.

В пул возвращаемых спектаклей также вошла комедийная оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» режиссера Андрея Сергеева, которая не исполнялась на челябинской сцене более двух лет.

Кроме того, в октябре театр возобновляет показы оперы Джузеппе Верди «Риголетто» (режиссер Вячеслав Стародубцев) о трагической судьбе придворного шута и классического романтического балета «Пахита» (хореография Юрия Клевцова). Обе постановки высоко оценены театральными экспертами: в 2019 году их играли в московском Большом театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Пахита» в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки Балет «Пахита» в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки

Фото: предоставлено пресс-службой челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки

Современный блок репертуара составлен из премьер 2026 года. Балет Владимира Качесова «Клеопатра» (хореограф Иван Фадеев) — масштабное полотно, созданное при участии либреттиста Андрея Петрова. Опера Николая Римского-Корсакова «Снегурочка», поставленная российско-белорусской командой (режиссер Анна Моторная), выполнена в оригинальной эстетике: сценография вдохновлена уральским колоритом и стилистикой малахитовой шкатулки.

Будущие премьеры

Одной из главных премьер осени станет опера «Лакме». Произведение Лео Делиба считается технически сложным и редко ставится в России. Сейчас оно присутствует в репертуаре лишь Большого, Мариинского и Красноярского театров. Одной из ключевых сложностей постановки является французское либретто. Для работы над французской фонетикой театр пригласил учителя из Санкт-Петербурга — доцента РГПУ им. Герцена Дарью Митрофанову, ранее сотрудничавшую с Мариинским и Михайловским театрами. Подготовка идет в интенсивном режиме: артисты и хор занимаются с педагогом-репетитором дважды в день по три часа.

«У меня партия Лакме, большая и сложная. Много индийской тематики и слов, например, Брахма, Дурга, Вишна, и на французском языке они звучат очень необычно. А еще нужно вплести текст с правильным произношением в канву музыкального материала»,— рассказывает солистка оперы Татьяна Хороших.

Центральным событием начала сезона станет праздничный концерт «Грани прекрасного» 25 сентября, посвященный 70-летнему юбилею театра. Программа сформирована из редко исполняемых произведений и фрагментов ключевых спектаклей за всю историю челябинской оперы.

Репертуарная стратегия юбилейного сезона направлена на демонстрацию преемственности традиций и актуализацию классического наследия. Билеты на первые постановки сезона уже в продаже.

Евгений Рыженьков