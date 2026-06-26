NYT узнала о планах OpenAI перенести IPO на 2027 год

Компания-разработчик ChatGPT OpenAI рассматривает отсрочку первичного публичного размещения акций (IPO) до 2027 года. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По словам собеседников газеты, компания планировала выйти на биржу уже в третьем или четвертом квартале этого года. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман нанял банкиров и юристов и поручил им подготовить размещение с целевой оценкой в $1 трлн. До этого, согласно частной оценке, компанию оценили в $750 млрд.

Консультанты предупредили руководство OpenAI, что IPO компании может не вызвать особого энтузиазма со стороны розничных инвесторов. По данным NYT, на это влияют тенденции на фондовом рынке в последние недели — акции технологических компаний падают, поскольку инвесторы сомневаются в том, что разработчики искусственного интеллекта реализуют свои обещания. Кроме того, консультанты указывают на слабую динамику акций SpaceX Илона Маска после ее IPO в этом месяце.

Советники предложили два варианта: выйти на биржу в 2027 году с оценкой в $1 трлн или снизить целевую оценку для более быстрого IPO. По словам одного из источников, господин Альтман не согласился на снижение показателя.

OpenAI сообщила о подаче конфиденциальной заявки на IPO в начале июня. По информации Reuters, компания может выйти на биржу в сентябре 2026 года.