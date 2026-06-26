«Сургутнефтегаз» выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 0,85 руб. на обычную и привилегированную бумагу, передает корреспондент «Интерфакса» с заседания. Всего на эти цели планируется направить 36,9 млрд руб., что составляет часть накопленной нераспределенной прибыли.
Список тех, кто вправе получить выплаты, определят до 16 июля. Дивидендная доходность обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» — около 4,4%, привилегированных — 2,1%.
По данным за 2025 год, «Сургутнефтегаз» получил 251,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 923,3 млрд руб. в 2024-м. Гендиректор компании Владимир Богданов на собрании акционеров пояснил, что к убытку в прошлом году привел переукрепленный рубль.
«Курс рос, был даже за 100 руб. А потом резко стал так укрепляться, что у нас пошли убытки, потому что мы довольно много продаем нефть и нефтепродукты за рубеж»,— рассказал господин Богданов. По его словам, у компании никогда такого не было, и в этом году сценарий повторяется, «правда, поменьше».
За 2024 год «Сургутнефтегаз» выплатил 8,5 руб. на привилегированную акцию и 0,9 руб. — на обычную. Всего в обращении компании находится 35,7 млрд обыкновенных и 7,7 млрд привилегированных акций номиналом 1 руб.
Решение акционеров «Сургутнефтегаза» о выплате дивидендов за 2025 год последовало за годом значительных финансовых изменений для компании. Ранее, по итогам 2024 года, «Сургутнефтегаз» показал прибыль в 923,3 млрд рублей, однако за 2025 год чистый убыток составил 251,2 млрд рублей. По словам генерального директора Владимира Богданова, одной из основных причин убытка стало резкое укрепление рубля, что негативно сказалось на экспортных доходах компании.
«Сургутнефтегаз» является одной из российских нефтегазовых компаний, которые после введения санкций в 2022 году начали выплачивать акционерам высокие дивиденды, в отличие от некоторых других крупных эмитентов, таких как «Газпром». Несмотря на сокращение дивидендных выплат за 2025 год по сравнению с предыдущим периодом, компания продолжает направлять часть накопленной нераспределенной прибыли на эти цели, используя свою нетипичную дивидендную политику, основанную на уставе.
По итогам 2023 года чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ составила 1,3 трлн рублей, что значительно превышало показатели предыдущего года. Тогда на привилегированную акцию было выплачено 12,29 рубля, а на обыкновенную — 0,85 рубля. В то время, как стоимость привилегированных акций на Московской бирже снизилась после объявления рекомендаций по дивидендам за 2024 год, дивидендная доходность по ним все равно оставалась значительной.