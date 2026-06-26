«Сургутнефтегаз» выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 0,85 руб. на обычную и привилегированную бумагу, передает корреспондент «Интерфакса» с заседания. Всего на эти цели планируется направить 36,9 млрд руб., что составляет часть накопленной нераспределенной прибыли.

Список тех, кто вправе получить выплаты, определят до 16 июля. Дивидендная доходность обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» — около 4,4%, привилегированных — 2,1%.

По данным за 2025 год, «Сургутнефтегаз» получил 251,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 923,3 млрд руб. в 2024-м. Гендиректор компании Владимир Богданов на собрании акционеров пояснил, что к убытку в прошлом году привел переукрепленный рубль.

«Курс рос, был даже за 100 руб. А потом резко стал так укрепляться, что у нас пошли убытки, потому что мы довольно много продаем нефть и нефтепродукты за рубеж»,— рассказал господин Богданов. По его словам, у компании никогда такого не было, и в этом году сценарий повторяется, «правда, поменьше».

За 2024 год «Сургутнефтегаз» выплатил 8,5 руб. на привилегированную акцию и 0,9 руб. — на обычную. Всего в обращении компании находится 35,7 млрд обыкновенных и 7,7 млрд привилегированных акций номиналом 1 руб.