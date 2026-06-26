«Озон Фармацевтика» выплатит дивиденды за первый квартал 2026 года

Акционеры ПАО «Озон Фармацевтика» одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 0,27 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 315,27 млн руб.

Список тех, кто вправе получить выплаты, сформируют до 8 июля. Дивдоходность составляет 0,67%. Согласно дивидендной политике, «Озон Фармацевтика» направляет на выплаты не менее 50% от чистой прибыли, но не более 100% FCF за отчетный период, если коэффициент чистый долг / EBITDA равен 0x. При его повышении рекомендуемый размер дивидендов сокращается от 35% до 15% от чистой прибыли. Если коэффициент чистый долг / EBITDA превышает 3x, дивиденды не выплачиваются.

За первый квартал 2026 года «Озон Фармацевтика» получила 1,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Соотношение чистый долг / EBITDA (рассчитана на 12 месяцев.—«Ъ») составило 0,6x. Соответственно, на ближайшие дивиденды компании пойдет не менее 35% чистой прибыли.

«Озон Фармацевтика» — один из лидеров по производству лекарств в России. Специализируется на традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологических заболеваний и сложных наукоемких лекарств в области биотехнологий. Компания распоряжается 69 тыс. кв. м производственных и складских площадей, на которых задействованы более 2,5 тыс. специалистов.