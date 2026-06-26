«Минюст сумел создать интригу»

Насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Минюст решил обратить внимание на рэп-культуру. Какие конкретно меры будут приняты в отношении музыкантов-нарушителей законодательства, в ведомстве не сообщают. Официальное заявление обещают выпустить позднее. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что рэперы получили очередную черную метку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума заявил о намерении совместно с другими ведомствами «предметно заняться проблематикой отечественного рэпа». В последнее время Минюст выявил в соответствующих треках многочисленные случаи пропаганды наркотиков, насилия, а также «отрицания морально-нравственных устоев» и традиционных ценностей.

«Лица, распространяющие подобные идеи, оказывают негативное воздействие на общественное сознание», — конкретных фамилий высокий чиновник не назвал. Министерство выпустит официальное заявление в 2026 или 2027 году. Для начала нужно повторить: наркотики — зло, а их пропаганда — зло еще большее. Что касается морально-нравственных ценностей и их отрицания, здесь проблема видится сложнее. Свириденко сумел создать интригу. Можно лишь предположить, что это будет не разовая акция, а постоянная работа по выявлению производителей вредного контента.

Ранее казалось, что идеологически чуждые — а то и откровенно враждебные — рэперы Россию уже покинули. Остались в основном правильные или, как максимум, политически нейтральные музыканты. Более того, государство призывало избегать перегибов на этом направлении. Многое удалось сделать: отечественный рэп показал, что может быть полезен государству. Однако в 2026 году законодательство подверглось очередному ужесточению. Был принят пакет поправок, в том числе о недопустимости упоминания запрещенных веществ в музыкальных композициях.

Понятно, что рэп данную тематику в той или иной степени затрагивает. Также этому стилю крайне непросто подстроиться под морально-нравственные ценности — тем более что не каждый чиновник до конца понимает, что это такое. Как бы то ни было, похоже, рэп получил предупреждение: не нужно ждать официальных заявлений Минюста, а необходимо привести творчество в соответствие с законом.

Иной скажет: художнику или музыканту подобное не под силу — у него свое видение окружающей действительности, не всегда он может под нее подстроиться. Ну что ж, видимо, придется. Впрочем, подождем, что скажет министерство. Может быть, не так все и страшно.

Дмитрий Дризе