Мэрия Челябинска ищет подрядчика для ремонта дороги на Шершневской плотине

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил аукцион на ремонт участков дороги у Шершневской плотины. Начальная цена контракта составляет 87,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит разобрать асфальт, бортовые камни, остановку и перильные ограждения, снести деревья на двух отрезках дороги — перед заездом на плотину на улице Худякова и на кольце рядом с поселком Шершни. После нужно уложить новую дорогу, смонтировать инженерные коммуникации, ограждения и лестницу, а также посадить деревья. Срок окончания работ — середина сентября 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 3 июля. Итоги подведут 7 июля.

Виталина Ярховска