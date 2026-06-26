Вблизи Москвы сбиты еще два беспилотника

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего с начала дня вблизи Москвы уничтожены 47 БПЛА.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.

В ночь на 26 июня над российскими регионами уничтожены 660 беспилотников. Помимо Московской области, дроны сбивали над Черным и Азовским морями, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями.