На Камчатке возбуждено дело о легализации более миллиарда рублей

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении четверых членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения (п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщили «Ъ» в СУ СКР по Камчатскому краю.

По версии следствия, в период с января 2019 года по февраль 2025 года группа совершила «хищения денежных средств путем обмана на сумму свыше 1 миллиарда рублей, которые поступали на счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

«Осознавая, что похищенные денежные средства не могли длительное время находиться на счетах фирм-однодневок и подконтрольных организаций ввиду отсутствия реальной финансово-хозяйственной деятельности, участники группы, используя служебное положение одного из членов группы, в целях легализации похищенного с использованием расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, совершили более 1 тыс. незаконных финансовых операций на сумму более 443 млн руб., а также заключили три сделки на общую сумму свыше 269 миллионов рублей, всего легализовав таким образом более 712 млн руб.» — рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Елена Макаренко.

Другие подробности в ведомстве не сообщают. По данным источников «Ъ», это дело возникло в ходе расследования уголовного дела в отношении данных предпринимателей, имеющих бизнесы в ресурсоснабжающей сфере, которых обвиняли в крупном мошенничестве. Ранее они были арестованы.

Новое уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств преступления.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский