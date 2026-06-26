В ЯНАО увеличат региональные выплаты сотрудникам полиции

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение удвоить региональные выплаты сотрудникам полиции, чей доход ниже трехкратной величины прожиточного минимума. По данным регионального правительства, с 1 июля размер ежемесячной доплаты составит 30 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Размер ежемесячной социальной выплаты для сотрудников территориальных органов полиции, чей доход ниже трехкратной величины прожиточного минимума, с 1 июля вырастет вдвое – до 30 тысяч рублей»,— говорится в сообщении.

Доплаты были введены 1 сентября 2023 года и действовали в размере 15 тыс. руб. для тех же категорий сотрудников полиции.