В ЯНАО увеличат региональные выплаты сотрудникам полиции
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение удвоить региональные выплаты сотрудникам полиции, чей доход ниже трехкратной величины прожиточного минимума. По данным регионального правительства, с 1 июля размер ежемесячной доплаты составит 30 тыс. руб.
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«Размер ежемесячной социальной выплаты для сотрудников территориальных органов полиции, чей доход ниже трехкратной величины прожиточного минимума, с 1 июля вырастет вдвое – до 30 тысяч рублей»,— говорится в сообщении.
Доплаты были введены 1 сентября 2023 года и действовали в размере 15 тыс. руб. для тех же категорий сотрудников полиции.