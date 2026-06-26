Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Челябинска задерживаются четыре рейса

В челябинском аэропорту имени Курчатова произошел сбой в расписании. По данным онлайн-табло авиаузла, задержки затронули один вылет и три прибывающих рейса.

С опозданием из Челябинска отправится самолет в Душанбе (Таджикистан). Также задерживается прилет бортов из Сочи, Минска (Беларусь) и Оша (Кыргызстан). Задержки составляют от получаса до часа.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, в июне в челябинском авиаузле уже фиксировались массовые задержки. Чаще всего они были связаны с угрозой БПЛА и неблагоприятными метеоусловиями в пунктах прибытия.

Евгений Рыженьков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд