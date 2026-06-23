В челябинском аэропорту задержали 11 рейсов

В аэропорту Челябинска 23 июня задержали 11 рейсов, еще один — отменили. Информация отражена на онлайн-табло воздушной гавани.

Вовремя из Челябинска не смогли вылететь пассажиры двух рейсов в Сочи. Также задержаны перелеты в Анталью и Москву. Отменен один вылет в столицу.

Вернуться на Южный Урал пока не получается из Сочи, Москвы и Антальи. Задержки составляют от четырех до 12 часов. Также отменили один рейс из Москвы в Челябинск.

Аэропорт в Сочи утром 23 июня снова был закрыт из-за объявленной беспилотной опасности.

Евгений Рыженьков