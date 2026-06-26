США прекратят принимать просителей политического убежища
США прекращают принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища, заявил замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.
«Мы выработали договоренности о том, что, если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет. …Очень простое, очень элегантное и полное решение»,— сказал господин Миллер журналистам. По его словам, все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе США — «всегда фальшивые».
Ранее в тот же день Верховный суд разрешил администрации США не предоставлять статус временно защищенных лиц гражданам Сирии и Гаити, находящимся в стране без законных на то оснований.
Ужесточение миграционной политики США является одним из ключевых направлений работы администрации президента США Дональда Трампа, который сделал борьбу с миграцией главным приоритетом внутренней политики. Он стремится прекратить основные программы по легальному въезду в страну, а также выступает за массовые депортации. Еще в начале 2025 года он планировал подписать до 200 президентских указов, касающихся этой сферы, включая объявление чрезвычайного положения на границе и сотрудничество военных с Министерством внутренней безопасности для обеспечения порядка. Борьба с нелегальной иммиграцией была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, который за свой срок намерен демонстрировать «историческую скорость и силу» в данном вопросе.
Политика администрации президента США Дональда Трампа вызывает опасения не только у правозащитных организаций, но и у некоторых политиков. Так, сенатор от комитета по иностранным делам Джин Шахин назвала недавние шаги администрации «озадачивающими» и «политически мотивированными». Тем не менее, общественное мнение США в целом поддерживает борьбу с нелегальной миграцией.