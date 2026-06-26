США прекратят принимать просителей политического убежища

США прекращают принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища, заявил замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

«Мы выработали договоренности о том, что, если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет. …Очень простое, очень элегантное и полное решение»,— сказал господин Миллер журналистам. По его словам, все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе США — «всегда фальшивые».

Ранее в тот же день Верховный суд разрешил администрации США не предоставлять статус временно защищенных лиц гражданам Сирии и Гаити, находящимся в стране без законных на то оснований.