Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

США прекратят принимать просителей политического убежища

США прекращают принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища, заявил замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

«Мы выработали договоренности о том, что, если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет. …Очень простое, очень элегантное и полное решение»,— сказал господин Миллер журналистам. По его словам, все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе США — «всегда фальшивые».

Ранее в тот же день Верховный суд разрешил администрации США не предоставлять статус временно защищенных лиц гражданам Сирии и Гаити, находящимся в стране без законных на то оснований.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ужесточение миграционной политики США является одним из ключевых направлений работы администрации президента США Дональда Трампа, который сделал борьбу с миграцией главным приоритетом внутренней политики. Он стремится прекратить основные программы по легальному въезду в страну, а также выступает за массовые депортации. Еще в начале 2025 года он планировал подписать до 200 президентских указов, касающихся этой сферы, включая объявление чрезвычайного положения на границе и сотрудничество военных с Министерством внутренней безопасности для обеспечения порядка. Борьба с нелегальной иммиграцией была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, который за свой срок намерен демонстрировать «историческую скорость и силу» в данном вопросе.

Политика администрации президента США Дональда Трампа вызывает опасения не только у правозащитных организаций, но и у некоторых политиков. Так, сенатор от комитета по иностранным делам Джин Шахин назвала недавние шаги администрации «озадачивающими» и «политически мотивированными». Тем не менее, общественное мнение США в целом поддерживает борьбу с нелегальной миграцией.

Подписывайтесь на тему:

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд