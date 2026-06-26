В Челябинской области зарплаты в вакансиях обогнали ожидания соискателей на 11%

Работодатели Челябинской области начали предлагать зарплаты выше, чем просят сами кандидаты. К июню 2026 года среднее предложение в вакансиях выросло до 71,8 тыс. руб., тогда как жители региона в среднем рассчитывают на 64,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

Разрыв между предложением бизнеса и запросами людей составил более 7 тыс. руб. За год зарплаты в объявлениях о работе выросли на 12%, в то же время ожидания соискателей — всего на 7%. Челябинская область стала одним из немногих регионов Урала, где сотрудники вообще начали повышать зарплатные желания — в соседних Свердловской и Тюменской областях запросы кандидатов за год не изменились.

Несмотря на рост, челябинские зарплаты остаются ниже среднеуральских. В Екатеринбурге и Тюмени компании предлагают в среднем по 80 тыс. руб., а в ХМАО и ЯНАО — от 90 тыс. до 110 тыс. руб.

Евгений Рыженьков