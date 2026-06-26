На восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

На юго-восточном побережье Японии, в префектуре Тиба, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщило NHK со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

По данным агентства, эпицентр находился на глубине 50 км. Цунами после землетрясения не ожидается. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Сильнее всего землетрясение ощущалось в городах префектур Ибараки и Тибы — Касиме, Итако, Инашики, Камису, Асахи, Катори и других. Подземные колебания доходили и до Токио.

Накануне на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Пострадали более 10 человек. Сейсмологи предупредили о возможности повторных сильных толчков в ближайшую неделю.