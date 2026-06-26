Фонд «Крутая Япония» готовят к ревизии и слиянию на фоне убытков в $334 млн

Государственно-частный инвестфонд Cool Japan Fund (Фонд «Крутая Япония»), созданный для продвижения японской культуры за рубежом, будет подвергнут проверке на фоне накопленных убытков почти в $334 млн. Результатом могут стать слияние и сокращения, пишет в пятницу газета The Mainichi Shimbun со ссылкой на опубликованный бизнес-отчет фонда.

Фонд «Крутая Япония» образован в 2013 году для продвижения «мягкой силы». Эта стратегия позиционировалась как одна из опор стратегии роста в рамках экономической политики тогдашнего премьер-министра Синдзо Абэ. По состоянию на начало марта правительство вложило в фонд около $870 млн. Также почти $66,2 млн инвестировали 23 компании, включая Dentsu Group и Mizuho Bank. Предполагалось, что фонд послужит катализатором инвестиций, но результат так и не был достигнут.

Среди инвестпроектов указана Anime Consortium Japan — бизнес-платформа для трансляции японского аниме и другого контента за рубежом. Оставаясь убыточным с самого старта в 2014 году, сервис вскоре закрылся. То же можно сказать и о японском платном телеканале WakuWaku, в который фонд инвестировал в 2015 году для распространения японских программ за рубежом.

Вызывает вопросы и идея консолидации с другим подобным предприятием. Источник газеты, высокопоставленный правительственный чиновник, дал однозначную оценку происходящему: «С "Крутой Японией" покончено. Даже если объединить слабые организации, они останутся слабыми».

Издание сообщает также, что 24 июня правительство объявило о планах вложения к 2040 году в общей сложности почти $2,29 трлн государственных и частных средств. Деньги пойдут в 17 стратегических секторов, которые премьер-министр Санаэ Такаити считает приоритетными. Среди них названы и проекты сектора контента: к 2033 финансовому году планируются вложения около $152 млрд в игры, почти $20,4 млрд — в аниме, а также примерно $9,9 млрд — в мангу.

Эрнест Филипповский