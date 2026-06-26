Израиль готовит официальную резолюцию о признании геноцида армян

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что на ближайшем заседании правительства он представит резолюцию, призывающую к первому официальному признанию Израилем геноцида армян. Как сообщает портал Ynet, этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который назвал президента Турции Эрдогана своим другом за то, что «держался в стороне от конфликта с Ираном» и пообещал, что конфронтации между Израилем и Турцией не будет.

В проекте резолюции говорится, что «исходя из морального и исторического долга, Израиль признает геноцид, совершенный против армянского народа в заключительный период Османской империи». Уточняется, что Израиль должен осудить отрицание, преуменьшение или искажение исторической правды, касающейся этих событий.

В пояснительных записках к резолюции говорится, что геноцид армян начался в апреле 1915 года с ареста, депортации и убийства сотен армянских интеллектуалов, лидеров и образованных деятелей в Константинополе. После этого османское правительство начало «систематическое уничтожение армянского населения». Отмечается, что 32 страны признали геноцид армян в различных формах, и упоминается, что Израиль должен сделать это «в свете морального и исторического долга».

Вопрос о признании геноцида армян неоднократно поднимался в Израиле ранее, но так и не был принят в качестве официальной позиции правительства. В 2016 году комитет Кнессета по образованию объявил о признании геноцида армян. В мае 2018 года на фоне ухудшения отношений между Израилем и Турцией пленум Кнессета одобрил обсуждение и голосование по аналогичному признанию, но правительство до сих пор не признало геноцид.

Влад Никифоров