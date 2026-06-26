Власти Нью-Йорка заморозили арендную плату для жителей 1 млн квартир
Совет по регулированию арендной платы Нью-Йорка 25 июня одобрил ключевое предвыборное обещание мэра Зорана Мамдани — заморозить арендную плату. Мораторий на повышение арендной платы для жителей примерно 1 млн квартир, находящихся в ведении городского жилищного совета, введен на срок от одного года до двух лет, сообщает New York Post.
Зоран Мамдани назвал мораторий «исторической победой» для арендаторов Нью-Йорка. «Комиссия заморозила однолетние договоры аренды и впервые в истории нашего города заморозила двухлетние договоры аренды»,— заявил он, добавив, что «это облегчение, которого заслуживают трудящиеся по всему городу». Арендная плата в Нью-Йорке ранее замораживалась в 2015, 2016 и 2020 годах и всегда на один год.
Решение раскритиковали общественные организации, представляющие интересы арендодателей. По их информации, страхование жилья с регулируемой арендной платой выросло на 10,5% в 2026 году по сравнению с предыдущим годом, а расходы на топливо и техническое обслуживание увеличились на 11% и 6% соответственно. Решение властей Нью-Йорка также может привести к сокращению затрат на техническое обслуживание и ремонт, что ускорит износ фонда и усугубит жилищный кризис в Нью-Йорке.
На этом фоне власти США обсуждают инициативу Федеральной торговой комиссии (FTC) по разработке правил регулирования сборов за аренду жилья. Анализ публичного обсуждения инициативы FTC на сайте комиссии, проведенный The Guardian, показывает, что арендаторы поддерживают регулирование в этой сфере.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, назвавший мораторий на повышение арендной платы «исторической победой», был избран на эту должность в конце 2025 года. Он является мусульманином и демократическим социалистом, а его предвыборная программа включала «заморозку» цены на аренду жилья, а также введение налога для самых богатых жителей города и бесплатное дошкольное образование.
Введение налога на второе жилье стоимостью от 5 млн долларов, предложенное Зохраном Мамдани и губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хокул в апреле 2026 года, уже вызвало протест со стороны миллиардеров Нью-Йорка. Они считают, что это подрывает желание крупного бизнеса инвестировать в город и заниматься благотворительностью, а также пригрозили остановить крупные инвестиционные проекты. По оценкам казначея Нью-Йорка, дефицит бюджета города прогнозируется на уровне 5,4 млрд долларов в следующем финансовом году.