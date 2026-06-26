ФАС проверит рекламу с упоминанием преимуществ многоженства в Дагестане

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инцидент с рекламным баннером в Кизляре произошел на фоне усилий властей по защите традиционных ценностей. Ранее, в декабре 2024 года, в Госдуму был внесен законопроект о запрете рекламы, пропагандирующей многоженство. Этот законопроект был разработан после того, как Духовное управление мусульман (ДУМ) России приняло фетву, допускающую заключение до четырех религиозных браков, что вызвало общественную дискуссию и предписание Генпрокуратуры, посчитавшей фетву нарушающей Семейный кодекс. В итоге ДУМ отозвало фетву.

Комитет Госдумы по защите семьи разработал этот законопроект, утверждая, что Россия является светским государством, рассматривающим традиционные ценности как основу общества и средство защиты суверенитета. Сохранение и укрепление традиционных ценностей включает защиту института брака как союза мужчины и женщины, а пропаганда многоженства противоречит этой политике. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, однако, подготовила отрицательный отзыв на инициативу о введении административной ответственности за пропаганду многоженства, отметив, что КоАП уже предусматривает ответственность за нарушение закона о защите детей от вредной информации и закона о рекламе, и что законопроект нуждается в доработке.