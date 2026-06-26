Южная Корея решила подготовить 500 тыс. операторов дронов

Министерство обороны Южной Кореи объявило о планах увеличить возможности в сфере беспилотников и борьбы с ними. Предполагается обучить 500 тыс. операторов БПЛА и приобрести более 20 тыс. недорогих дронов-камикадзе, передает Reuters.

До 2029 года Сеул планирует произвести 110 тыс. беспилотников. Они будут распределены по подразделениям для укрепления беспилотных мощностей и противодействия силам КНДР, указано в пресс-релизе Минобороны Южной Кореи.

Министр обороны Ан Гю Бак уточнил, что дроны-камикадзе будут представлять собой недорогую корейскую версию американской системы Lucas. Ее создали в США на основе иранских беспилотников Shahed-136 — ключевого оружия войны на Ближнем Востоке.

«Южная Корея будет стремиться к внедрению систем дронов-камикадзе большой дальности для боевого применения, чтобы усилить свои беспилотные системы вооружения в условиях меняющейся военной обстановки»,— добавил министр (цитата по «Рёнхап»).

Эрнест Филипповский