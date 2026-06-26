Южная Корея решила подготовить 500 тыс. операторов дронов
Министерство обороны Южной Кореи объявило о планах увеличить возможности в сфере беспилотников и борьбы с ними. Предполагается обучить 500 тыс. операторов БПЛА и приобрести более 20 тыс. недорогих дронов-камикадзе, передает Reuters.
До 2029 года Сеул планирует произвести 110 тыс. беспилотников. Они будут распределены по подразделениям для укрепления беспилотных мощностей и противодействия силам КНДР, указано в пресс-релизе Минобороны Южной Кореи.
Министр обороны Ан Гю Бак уточнил, что дроны-камикадзе будут представлять собой недорогую корейскую версию американской системы Lucas. Ее создали в США на основе иранских беспилотников Shahed-136 — ключевого оружия войны на Ближнем Востоке.
«Южная Корея будет стремиться к внедрению систем дронов-камикадзе большой дальности для боевого применения, чтобы усилить свои беспилотные системы вооружения в условиях меняющейся военной обстановки»,— добавил министр (цитата по «Рёнхап»).
Решение Южной Кореи активно развивать беспилотную сферу, включая обучение 500 тысяч операторов и производство дронов-камикадзе, происходит на фоне обострения отношений с КНДР. Ранее, в 2022-2023 годах, наблюдались неоднократные инциденты, когда беспилотники КНДР вторгались в воздушное пространство Южной Кореи, включая Сеул. Эти проникновения были вызваны, в том числе, запусками южнокорейскими активистами беспилотников с агитационными листовками в сторону КНДР, что вызывало жесткую реакцию северокорейских властей.
В ответ на эти инциденты, в январе 2023 года, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил Министерству обороны ускорить массовое производство малозаметных беспилотников и создать объединенное подразделение, выполняющее миссии по наблюдению, разведке и операциям. В то же время КНДР также активно развивает свои беспилотные технологии, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призывал к увеличению производства различных видов БПЛА, включая дроны-камикадзе, и внедрению искусственного интеллекта в их разработку. Это указывает на гонку вооружений в сфере беспилотников на Корейском полуострове, где обе стороны наращивают свои возможности.
Развитие технологий дронов-камикадзе, таких как корейская версия американской системы Lucas на основе иранских Shahed-136, отражает общемировую тенденцию. События, например, специальной военной операции на Украине, продемонстрировали сдвиг в военном деле к "дроновой войне", где до 80% огневых задач могут выполняться беспилотниками. Это подчеркивает важность освоения и противодействия дронам, что актуализирует планы Южной Кореи по массовой подготовке операторов.