КНДР провела испытания наступательных ракетных вооружений

В рамках модернизации ракетной программы в КНДР прошли испытания ключевых видов вооружений. За ходом стрельб наблюдал глава государства Ким Чен Ын, сообщает в пятницу ЦТАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

В испытаниях участвовали модернизированная версия 240-мм 24-трубной реактивной системы залпового огня, тактические баллистические ракеты и 155-мм самоходная гаубица, бьющая специальным снарядом на 65 км. Модернизированная ракетная установка оснащена автономной системой высокоточного наведения, а дальность ее стрельбы увеличена до 90 км.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами. Он подчеркнул, что военная политика партии нацелена не только на повышение оборонительной способности, но и «на укрепление смертельной и разрушительной наступательной готовности, не позволяющей врагам посметь воевать с нами». «Само вызывание у врагов постоянной тревоги и страха является важной частью демонстрации сил сдерживания войны»,— цитирует агентство главу государства.

В конце мая КНДР провела тестирование новой системы запуска многоцелевых легких ракет, а также системы тактических крылатых ракет залпового огня. В планах страны — укрепление границы с Южной Кореей за счет размещения артиллерийских и ракетных систем.

Эрнест Филипповский