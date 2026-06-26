США ослабили санкции против Венесуэлы для помощи после землетрясения
Минфин США разрешил провести экономические транзакции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения в Венесуэле, до 23 октября. Информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Согласно лицензии, все финансовые и коммерческие операции, направленные на помощь пострадавшей от стихийного бедствия Венесуэле, выводятся из-под действия американских санкций. Действие данного разрешения продлится до 00:01 по восточному летнему времени (07:01 мск) 23 октября.
Лицензия позволит международным банковским структурам, гуманитарным миссиям и другим организациям переводить денежные средства, требующиеся для восстановительных работ.
25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. По данным властей, погибло более 200 человек.
Решение Минфина США разрешить финансовые операции для помощи пострадавшим от землетрясений в Венесуэле является важным шагом, поскольку до недавнего времени американские санкции, введённые против Венесуэлы с 2017 года, были направлены не только против отдельных лиц, но и затрагивали финансовый сектор страны в целом. Эти меры были связаны с обвинениями властей Венесуэлы в лишении народа продовольствия и медикаментов, а также в поддержке наркотрафика. Санкции привели к значительным экономическим потерям Венесуэлы, включая замораживание активов и ограничение операций с нефтью, которая является ключевым экспортным товаром страны.
На фоне этих санкций, США ранее уже предпринимали попытки смягчить ограничения для воздействия на венесуэльские власти и стимулирования политических изменений, например, выдавая временные лицензии на добычу и экспорт нефти. В апреле 2026 года стало известно о решении США не продлевать лицензию, временно отменявшую ограничения на работу с нефтегазовым сектором Венесуэлы, что означало возвращение прежнего санкционного режима после 31 мая.
Текущее решение о временном снятии санкций для гуманитарных операций демонстрирует готовность США к гибкости в условиях чрезвычайных ситуаций. Ранее США уже выражали готовность оказать помощь Венесуэле после землетрясений, в том числе направляя поисково-спасательные команды, медицинскую и гуманитарную помощь, а также выделяя 150 миллионов долларов, часть из которых должна была поступить через фонд ООН. Эти шаги показывают контраст между общей политикой санкций и гуманитарным реагированием на кризисы.