США ослабили санкции против Венесуэлы для помощи после землетрясения

Минфин США разрешил провести экономические транзакции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения в Венесуэле, до 23 октября. Информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно лицензии, все финансовые и коммерческие операции, направленные на помощь пострадавшей от стихийного бедствия Венесуэле, выводятся из-под действия американских санкций. Действие данного разрешения продлится до 00:01 по восточному летнему времени (07:01 мск) 23 октября.

Лицензия позволит международным банковским структурам, гуманитарным миссиям и другим организациям переводить денежные средства, требующиеся для восстановительных работ.

25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. По данным властей, погибло более 200 человек.