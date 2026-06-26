Жителям Венесуэлы предоставят бесплатный доступ к Starlink
Starlink предоставит жителям пострадавших от землетрясений районов Венесуэлы бесплатный доступ к своим услугам до 25 июля.
Как указано в сообщении компании, для одного венесуэльского аккаунта действует ограничение — можно оформить не более одного комплекта Starlink.
25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. По данным властей, погибло 188 человек, пострадало — 1520. 157 человек числятся пропавшими без вести.
Предоставление компанией Starlink доступа к интернету в Венесуэле не является первым случаем. В январе 2026 года Starlink уже предоставляла бесплатную услугу широкополосного интернета в Венесуэле до 3 февраля. Тогда это было объяснено поддержкой народа Венесуэлы после массированных ударов США по Каракасу 3 января, которые привели к отсутствию интернет-связи в некоторых частях столицы из-за перебоев с электричеством.
Следует отметить, что официально услуги Starlink в Венесуэле не регулируются, и Россия неоднократно высказывала опасения по поводу несанкционированного использования таких систем спутниковой связи, в том числе для организации протестов. Bloomberg сообщало в марте 2024 года, что терминалы Starlink активно продаются на чёрном рынке, и в таких странах, как Венесуэла, интернет со спутников становится доступным нелегально. Однако в данном случае речь идёт именно о бесплатной услуге, предоставленной самой компанией в связи со стихийным бедствием.