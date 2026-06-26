Число погибших от Эболы в ДР Конго достигло 304

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) вызвана штаммом Бундибугио, от которого пока нет одобренных вакцин и лекарств. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала текущую вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 22 мая 2026 года повысила уровень угрозы на национальном уровне до «очень высокого», на региональном — до «высокого», при этом глобальный уровень угрозы остаётся «низким».

Ситуация усугубляется тем, что заболевание распространяется в провинциях ДРК (Итури, Северное Киву и Южное Киву), где идёт вооружённый конфликт и значительная часть территорий находится под контролем вооружённых группировок. Это затрудняет оказание помощи и сдерживание вируса. Местное население, недовольное мерами борьбы с Эболой, такими как запрет на традиционные похоронные обряды, иногда сопротивляется медицинским командам и нападает на мобильные госпитали, что приводит к побегам пациентов и дальнейшему распространению инфекции.

Драгоценное время для сдерживания вспышки было потеряно из-за медленной реакции властей на местах и Всемирной организации здравоохранения, что способствовало распространению заболевания. Аналитики Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) смоделировали разные сценарии развития текущей вспышки и пришли к выводу, что она может стать рекордной, превысив масштабы эпидемии 2014 года.

Международное сообщество, включая ООН и США, выделяет средства для борьбы со вспышкой и координации действий по предотвращению её распространения. Однако в то же время администрация США выражает озабоченность медленными темпами борьбы с распространением заболевания и призывает Европу ужесточить ограничения на поездки из стран Центральной Африки.