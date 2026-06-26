Семь моряков пострадали при пожаре на военном корабле в США

Пожар начался на американском корабле прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS-17) на военно-морской базе Мейпорт во Флориде, сообщает USNI News. Пострадали семь моряков, их госпитализировали с легкими травмами.

«(Госпитализированные моряки. —”Ъ”) получили разрешение вернуться на корабль в тот же день после полудня. Причина инцидента расследуется»,— указано в заявлении Командования надводных сил Атлантического флота США.

По информации издания, пожар начался около 11:30 утра 24 июня (18:30 мск). Экипаж корабля ликвидировал возгорание.

Мейпорт — база для кораблей прибрежной зоны типа Freedom. Indianapolis входил в состав корабельной ударной группы, которая в 2024 году отразила атаку йеменских хуситов во время перехода через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море вместе с эсминцами USS Stockdale и USS Spruance.