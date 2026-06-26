Франция и Италия хотят создать миротворческие силы на замену силам ООН в Ливане
Франция и Италия хотят создать многонациональную коалицию, которая сменит миротворческие силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Новый контингент поможет не допустить, чтобы территория Ливана стала «плацдармом для региональной эскалации», отметил он.
«Мы хотим запустить коалицию для постмиротворческого урегулирования, разумеется, в координации с Европейским союзом и ООН, чтобы укрепить суверенитет Ливана и его вооруженных сил»,— сказал господин Макрон после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (цитата по AFP).
По словам госпожи Мелони, международное присутствие позволит избежать «крайне опасного вакуума безопасности».
Сейчас в состав ВСООНЛ входят около 7,5 тыс. миротворцев из почти 50 стран. Они развернуты на юге Ливана в районе «голубой линии». Эти силы служат буфером между Ливаном и Израилем с 1978 года.
Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) действуют на юге Ливана с 1978 года, их мандат ежегодно продлевается резолюцией Совета Безопасности ООН. После войны 2006 года между Израилем и «Хезболлой» миссия расширилась, миротворцы разместились вдоль границы, помогая ливанской армии установить контроль на юге. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН, принятая после войны 2006 года, требует прекращения боевых действий и разоружения «Хезболлы», а также предписывает отвести её силы за реку Литани. Однако это требование со стороны «Хезболлы» так и не было выполнено, а миротворцы ООН и ливанская правительственная армия отвечают за соблюдение режима прекращения огня.