Минкульт Латвии запретит русский язык в подведомственных учреждениях
Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис подписал распоряжение о прекращении использования русского языка подведомственными учреждениями. Речь идет о международных мероприятиях ведомств, их рекламе и интернет-сайтах.
Как передает LSM, все подведомственные Минкульту учреждения должны выполнить требования министра до 30 июля. В распоряжении Пунтулис ссылается на решение Конституционного суда, который признал, что власти Латвии должны укреплять статус латышского языка в публичном пространстве страны.
От русского языка должны отказаться проекты, которые финансирует Министерство культуры Латвии. В их числе проект «Социальный цирк» Рижского цирка, который направлен на интеграцию детей из семей иностранцев, и проект Латвийского центра современного искусства по выпуску комиксов. Ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал произведения создан на русском языке.
Решение Минкульта Латвии прекратить использование русского языка в подведомственных учреждениях является частью более широкой тенденции прибалтийских стран по ограничению его применения. Так, в Латвии с 2026 года школьники не смогут выбирать русский в качестве второго иностранного языка, а общественные СМИ должны полностью прекратить вещание на русском с 1 января 2026 года. В 2018 году власти Латвии уже приняли закон о переходе русскоязычных школ на латышский язык обучения.
Подобные меры вызывают международную реакцию. В июле Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность в связи с латвийским законом, ограничивающим преподавание на русском языке, отметив поспешность его реализации. Россия, в свою очередь, направила обращение в профильные органы ОБСЕ, а также планирует обратиться в Международный суд ООН в связи с дискриминацией русскоязычных жителей в Прибалтике.