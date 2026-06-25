«Коммерсантъ» объявил конкурс лучших вратарей, в истории которого есть победа «Ротора»

Издательский дом «Коммерсантъ» объявил о старте ежегодного читательского голосования за приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю российского футбольного сезона. 30 лет назад победу в конкурсе одержал голкипер волгоградского «Ротора».

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Для клуба из Волгограда эта премия имеет особое историческое значение. В 1996 году обладателем приза имени Льва Яшина стал вратарь «Ротора» Андрей Саморуков. Это единственный случай в истории клуба, когда его голкипер удостаивался этой почетной награды.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина был учрежден журналом «Огонек» в 1960 году. С 2009 года награду вручает издательский дом «Коммерсантъ». Рекордсменом по числу побед является Игорь Акинфеев с 11 титулами. В этом году на награду претендуют 13 вратарей клубов РПЛ. Действующий обладатель приза — вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

Марина Окорокова