Суд взыскал с «Овощей Черноземья» 69 млн за порчу почвы сточными водами

Липецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к ООО «Овощи Черноземья» (входит в холдинг «Эко-культура» Александра Рудакова) о возмещении ущерба, причиненного почвам. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, взыскав с предприятия более 69 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

В ходе проверки установлено, что компания сбрасывала сточные воды на рельеф местности, повредив плодородный слой почвы на площади более 2,3 тыс. кв. м.

По данным Rusprofile, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Липецкой области в 2012 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей в теплицах. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Гендиректор — Мария Акзамова. Компания принадлежит Александру Рудакову через ООО «Эко-культура» и ООО «Эко-культура инвест». По итогам 2025 года общество получило чистый убыток в размере 1,17 млрд руб., что в 3,8 раза больше, чем в 2024-м (303,2 млн руб.). Выручка предприятия при этом сократилась на 5,2% — с 7,65 млрд до 7,25 млрд руб. Земельный банк — 86,21 га.

ООО «Овощи Черноземья» с марта 2023 года выступает ответчиком по более чем 20 искам со стороны ЛЭСК на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. Причина разбирательств — те же просрочки оплаты электроэнергии. Эксперты указывают: в тепличном бизнесе сокращается маржинальность в связи с ростом тарифов и снижением покупательской способности потребителей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова