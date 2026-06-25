Суд отказал Росприроднадзору в иске к «Лебедянскому водоканалу» за выбросы в Дон

Арбитражный суд Липецкой области полностью отказал Центрально-Черноземному управлению Росприроднадзора в иске к МУП «Лебедянский водоканал» за нанесение вреда реке Дон. Это следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск был подан в октябре прошлого года, сумма требований составляла 99 млн руб. Мотивы решения суда не разглашаются. В мае по аналогичному иску Росприроднадзора на 12,5 млн руб. суд уже отказывал ведомству. Тогда причиной отказа стал зачет суммы нанесенного ущерба фактическими расходами предприятия на строительство очистных сооружений в размере 120,5 млн руб.

В 2023 году РПН провел внеплановую проверку работы муниципального предприятия. На промышленной площадке выявили нарушения природоохранного законодательства, в том числе сброс сточных вод с очистных сооружений в Дон с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Всего с 2022 года Росприроднадзор обращался с девятью исками к предприятию на общую сумму 68,9 млн руб. По трем из них дела находятся на стадии рассмотрения, следующие заседания назначены на 6 июля и 3 сентября.

Ульяна Ларионова