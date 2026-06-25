Губернатор Курганской области обвинил интернет в демографическом кризисе
Интернет стал главной причиной демографического кризиса в России. Такое мнение 24 июня высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Около 80% информационного контента формирует у молодых людей установки против рождения детей. И все больше молодых людей делают выбор в пользу малодетности либо бездетности вообще», — считает господин Шумков.
23 июня губернатор выступил на заседании в рамках межрегионального семейного форума «Демография. Воспитание. Защита жизни». Там он заявил, что демография в России — проблема номер один. Проблему снижения рождаемости, считает господин Шумков, невозможно решить только финансовыми мерами, поскольку негативное влияние на сознание молодежи остается ключевым фактором.
Заявления губернатора Курганской области о влиянии интернета на демографический кризис в России перекликаются с общим трендом обсуждения роли онлайн-среды в формировании ценностей у молодежи. Так, представители власти и эксперты отмечают, что социальные сети вытесняют чтение, спорт и культурные ценности, а также являются площадкой для распространения негативной информации, что формирует у детей и подростков толерантность к насилию. Специалисты подчеркивают, что дети осваивают огромные объемы негативной информации, а блогеры становятся для них лидерами мнений, стремясь к шоковому контенту ради привлечения внимания.
На фоне депопуляции и последствий демографического провала 1990-х годов, власти предпринимают различные меры для стимулирования рождаемости. В частности, обсуждается увеличение декретных пособий, а также раннее создание семей среди студентов. Однако, согласно исследованиям, молодые россияне чаще откладывают рождение первого ребенка из-за финансово-экономических причин, таких как низкий уровень жизни и отсутствие собственного жилья. При этом Владимир Путин также заявлял, что на демографию влияет не только экономика, но и жизненные ориентиры молодых людей, подчеркивая важность продвижения ценностей отцовства и материнства.