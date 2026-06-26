Дагестанского подростка обвинили в руководстве двумя террористическими ячейками

ФСБ сообщила о раскрытии ячеек двух международных террористических организаций, координацией которых, по версии следствия, занимался 17-летний житель Дагестана. По данным источников «Ъ», задержанный и его окружение готовили убийства, поджоги и ложные сообщения о минированиях в российских и зарубежных городах.

Подростку предъявили обвинение в приготовлении к убийствам, а также проверяют его причастность к серии терактов, которые удалось предотвратить. По данным следствия, он с 2023 года администрировал запрещенное в России сообщество и через соцсети координировал участников, рассылал инструкции и занимался распространением панических сообщений.

В материалах дела есть данные и о деятельности за пределами России. Следствие утверждает, что участники сети причастны к поджогам и подготовке атак в США и Европе, а также обсуждали возможность новых нападений. После признательных показаний подростка доставили в Москву и заключили под стражу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Куратор со школьной скамьи».