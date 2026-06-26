Дагестанского подростка обвинили в руководстве двумя террористическими ячейками
ФСБ сообщила о раскрытии ячеек двух международных террористических организаций, координацией которых, по версии следствия, занимался 17-летний житель Дагестана. По данным источников «Ъ», задержанный и его окружение готовили убийства, поджоги и ложные сообщения о минированиях в российских и зарубежных городах.
Подростку предъявили обвинение в приготовлении к убийствам, а также проверяют его причастность к серии терактов, которые удалось предотвратить. По данным следствия, он с 2023 года администрировал запрещенное в России сообщество и через соцсети координировал участников, рассылал инструкции и занимался распространением панических сообщений.
В материалах дела есть данные и о деятельности за пределами России. Следствие утверждает, что участники сети причастны к поджогам и подготовке атак в США и Европе, а также обсуждали возможность новых нападений. После признательных показаний подростка доставили в Москву и заключили под стражу.
Подробнее — в материале «Ъ» «Куратор со школьной скамьи».
За последний год в различных регионах России, включая Дагестан, Крым и Татарстан, активно пресекается деятельность ячеек запрещенных международных террористических организаций. ФСБ регулярно сообщает о задержании лиц, причастных к вербовке сторонников, распространению радикальной идеологии и подготовке терактов. Часто такие ячейки координируются из-за рубежа.
В частности, в Дагестане уже фиксировались случаи задержания подозреваемых в подготовке терактов и участии в террористических организациях. Например, в декабре 2024 года были арестованы пятеро жителей Махачкалы по подозрению в создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатки. Также известны случаи, когда уроженцы Дагестана обвинялись в причастности к подготовке терактов, в том числе в Москве, действуя в интересах запрещенного в России террористического «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).
Задержание дагестанского подростка свидетельствует о продолжающейся угрозе и попытках террористических организаций вербовать и привлекать новых членов, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. Особое внимание обращается на использование социальных сетей для координации, распространения инструкций и панических сообщений, а также на планы совершения атак за пределами России.
Подобные дела показывают, что международные террористические организации стремятся к созданию законспирированных ячеек и активно используют идеологию, основанную на доктрине создания всемирного халифата, для вербовки сторонников, в том числе среди молодых людей и мусульманского населения.