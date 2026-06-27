«По городу пошел слух, что император съел двух своих слуг»

140 лет назад, в июне 1886 года, при загадочных обстоятельствах погиб баварский король Людвиг II. Консилиум врачей признал его «неизлечимо душевнобольным» — он был известен эксцентричным поведением и страстью к строительству замков, якобы опустошившей казну. История знает немало случаев, когда современники или исследователи находили в поведении сильных мира сего признаки слабого психического здоровья. Безумства монархов с начала I до конца ХIХ века — в материале “Ъ”.

Тема психического здоровья исторических деятелей зачастую дискуссионна. Указанные в материале диагнозы носят преимущественно гипотетический характер — они основаны на ретроспективном анализе с позиций современной психиатрии, которая опирается на описанные в источниках поведение и симптомы, источники же, в свою очередь, могли быть предвзятыми.

Калигула Статус: римский император

римский император Годы жизни: 12–41 н. э., 28 лет

12–41 н. э., 28 лет Предполагаемый диагноз: височная эпилепсия Свое правление Цезарь Август Германик по прозвищу Калигула начал с либеральных преобразований, однако спустя восемь месяцев, осенью 37 года, популярный в народе император неожиданно заболел. И резко изменился. Древнеримский ученый Гай Светоний писал: «До сих пор речь шла о правителе, потом придется говорить о чудовище». Зверства Калигулы включали беспричинные казни сенаторов и пытки людей ради развлечения. Одержимый манией величия, он требовал поклоняться ему как живому богу Солнца, и сам общался с богами. «Днем он тайно беседовал с Юпитером, то шептал ему что-то на ухо, то подставлял свое ухо, то говорил громко и даже сердито»,— писал Гай Светоний. Античные авторы ярко рассказывают о привязанности императора к своему коню Инцитату. По легенде, он сделал скакуна гражданином Рима, а затем сенатором. Историк Дион Кассий уверяет, что Калигула успел бы сделать коня даже консулом, если бы сам не был убит в результате переворота. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Убийство императора Калигулы, его жены и дочери». Работа живописца Ладзаро Бальди

Фото: DeAgostini / Getty Images «Убийство императора Калигулы, его жены и дочери». Работа живописца Ладзаро Бальди

Фото: DeAgostini / Getty Images Исследователи и психиатры сходятся во мнении, что изменения в поведении Калигулы могли быть вызваны тяжелым психотическим расстройством, спровоцированным поражением мозга из-за инфекции. Самые распространенные версии — височная эпилепсия, энцефалит или эпилептический психоз.

Нерон Статус: римский император

римский император Годы жизни: 37–68 н. э., 30 лет

37–68 н. э., 30 лет Предполагаемый диагноз: нарциссическое расстройство Большинство античных историков оценивали племянника Калигулы негативно, считая его жестоким безумцем и тираном. Он страдал от мании преследования, ожидая заговоров со стороны сената и собственного окружения. По его приказу были убиты сводный брат, мать и первая жена. Вторая жена, беременная Поппея, умерла, после того как Нерон ударил ее в живот. Исследователи отмечают, что первый психотический срыв спровоцировала смерть матери — из-за угрызений совести императора преследовали кошмары и галлюцинации. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Христианская Дирцея в цирке Нерона». Работа Генриха Семирадского (1897) Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images «Светочи христианства». Работа Генриха Семирадского (1882) Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images «Нерон, любующийся горящим Римом». Работа Карла Теодора фон Пилоти (1861) Фото: wikipedia Следующая фотография 1 / 3 «Христианская Дирцея в цирке Нерона». Работа Генриха Семирадского (1897) Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images «Светочи христианства». Работа Генриха Семирадского (1882) Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images «Нерон, любующийся горящим Римом». Работа Карла Теодора фон Пилоти (1861) Фото: wikipedia В начале 60-х Нерон начал удаляться от государственных дел, его интересы сосредоточились на искусстве. Он был убежден в своей божественной одаренности. «Больше всего он жаждал всенародных рукоплесканий... Никто не смел выходить из театра, пока он пел»,— отмечал Гай Светоний. После Великого пожара, в 64 году почти уничтожившего Рим, Нерон обвинил в поджоге христиан и устроил из их казни зрелище. По мнению некоторых античных историков, инициатором пожара был сам Нерон — наблюдая за огнем издалека, он играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои. Самодурством, эксцентричными выходками и расточительством император вызывал недовольство римской аристократии. В империи начались мятежи. В итоге сенат объявил Нерона врагом народа, после чего тот покончил с собой.

Юстин II Статус: император Восточной Римской империи

император Восточной Римской империи Годы жизни: 520–578 н. э., 58 лет

520–578 н. э., 58 лет Предполагаемые диагнозы: биполярное расстройство, деменция Юстин II страдал от тяжелого психического расстройства в последние годы жизни. Болезнь резко проявилась в 573 году на фоне неудач в войне с Сасанидской империей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе войны с Сасанидской империей Юстин II потерял крепость Дара — главный византийский оплот в Месопотамии. Предполагается, что после этого император лишился рассудка

Фото: Universal Images Group / Getty Images В ходе войны с Сасанидской империей Юстин II потерял крепость Дара — главный византийский оплот в Месопотамии. Предполагается, что после этого император лишился рассудка

Фото: Universal Images Group / Getty Images Подробное описание поведения монарха оставил епископ и историк Иоанн Эфесский: «Внезапно его охватило безумие, и он начал вести себя как дикий зверь: кричал, лаял, мяукал, рвал на себе одежду и пытался выпрыгнуть из окна. Слуги с трудом удерживали его… двоих из них он укусил так сильно, что оставил тяжелые раны, отчего те заболели. По городу же пошел слух, что император съел двух своих слуг». После периодов возбуждения Юстин II впадал в депрессию. Историк Евагрий Схоластик писал: «Отказывался от пищи, не желал ни с кем разговаривать и лежал, отвернувшись к стене. Ему казалось, что он проклят, что Бог отвернулся от него за грехи и что он недостоин ни трона, ни жизни». Резкие смены настроения исследователи связывают с биполярным расстройством или с прогрессирующей деменцией. Из-за приступов безумия император утратил способность управлять империей и передал престол Тиберию Константину.

Карл VI Статус: король Франции

король Франции Годы жизни: 1368–1422, 53 года

1368–1422, 53 года Предполагаемый диагноз: шизофрения Он вошел в историю под именем Карл Безумный. Первые признаки душевного расстройства у монарха проявились в 23 года, когда он переболел лихорадкой. Карл стал раздражителен, выходил из себя при резких звуках. Наблюдались галлюцинации, паранойя, агрессия и «стеклянный бред» — король боялся разбиться, носил прочную одежду и запрещал прикасаться к себе. «Стеклянный бред» — проявление психического расстройства, которое наблюдали в средневековой Европе в XV–XVII веках. Врачи эпохи Возрождения диагностировали это состояние как форму меланхолии или ипохондрии. Современные исследователи предполагают, что это могла быть ранняя форма шизофрении или тяжелого бредового расстройства. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Врач посещает больного короля». Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара (XV в.) Фото: National Library of France «Карл VI в лесу под Ле-Маном убивает пажа» Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара (XV в.) Фото: Автор неизвестен «Бал объятых пламенем» Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара (XV в.) Фото: British Library Следующая фотография 1 / 3 «Врач посещает больного короля». Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара (XV в.) Фото: National Library of France «Карл VI в лесу под Ле-Маном убивает пажа» Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара (XV в.) Фото: Автор неизвестен «Бал объятых пламенем» Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара (XV в.) Фото: British Library В 1392 году во время похода на Бретань король в приступе ярости убил своего пажа, а после не один день провел без сознания. В 1393-м случился второй приступ — в ходе бала-маскарада на глазах у Карла из-за несчастного случая заживо сгорели танцоры в костюмах зверей. Шокированный король несколько дней пребывал в беспамятстве и не узнавал никого вокруг. С тех пор помутнения рассудка повторялись регулярно, за последние 30 лет жизни он перенес до полусотни приступов. Из-за длительных периодов недееспособности короля в стране началась борьба за власть, что ослабило Францию и привело к территориальным потерям в ходе Столетней войны.

Генрих VI Статус: король Великобритании

король Великобритании Годы жизни: 1421–1471, 49 лет

1421–1471, 49 лет Предполагаемый диагноз: кататоническая шизофрения Психическое заболевание Генриха VI стало одним из факторов борьбы за власть внутри королевской семьи и начала гражданской войны, известной как Война Алой и Белой розы. Историк Найджел Барк в работе «Изменила ли шизофрения ход английской истории? Психическое заболевание Генриха VI» (2002) проводит прямую параллель между шизофренией Генриха VI и его деда по матери — Карла VI. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генрих VI — третий и последний король Англии из династии Ланкастеров

Фото: The Print Collector / Getty Images Генрих VI — третий и последний король Англии из династии Ланкастеров

Фото: The Print Collector / Getty Images Первый и самый тяжелый эпизод случился спустя 17 лет правления, после того как Генрих получил известие о разгроме английской армии в битве при Кастийоне (конец Столетней войны). Симптомы описывал аббат Джон Уитхэмстед: «Внезапно он впал в такое состояние, что его разум и тело совершенно отказали. Он не мог ни стоять, ни сидеть, ни даже двигать конечностями без посторонней помощи... Он подолгу смотрел в одну точку, не узнавая никого вокруг». На 16 месяцев король стал безразличен ко всему окружающему, а затем неожиданно пришел в себя. Периодически он впадал в апатию и терял память. В 1461 году Генрих VI был свергнут Эдуардом IV и пленен в Тауэре. В 1470-м Генрих вновь занял престол Англии, однако годы плена ухудшили его психическое состояние. Второе царствование продлилось лишь полгода. Эдуард IV вернул себе власть, а Генрих вновь был заключен в Тауэр, где и умер.

Иван IV Статус: царь всея Руси

царь всея Руси Годы жизни: 1530–1584, 53 года

1530–1584, 53 года Предполагаемый диагноз: параноидное расстройство Иван Грозный царствовал долго, более 50 лет. От сословно-представительной монархии с прогрессивными реформами страна при нем со временем скатилась к неограниченной самодержавной власти и террору периода опричнины. Многие историки объясняли перемены состоянием физического и психического здоровья царя. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Картина Ильи Репина (1885)

Фото: Государственная Третьяковская галерея «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Картина Ильи Репина (1885)

Фото: Государственная Третьяковская галерея В 1963 году комиссия Министерства культуры СССР вскрыла захоронение Ивана Грозного, обнаружив повышенное содержание ртути в останках и остеофиты — костные наросты на суставах. Одни исследователи считают, что царя травили, другие — что лечили от сифилиса. Чрезмерное применение ртутных препаратов могло привести к интоксикации, которая проявляется психическим возбуждением, тревожностью и раздражительностью. Посол Священной Римской империи в Русском царстве Принц фон Бухау описывал царя: «Он так склонен к гневу, что, находясь в нем, испускает пену, словно конь, и приходит как бы в безумие». Из-за нездорового образа жизни и нервных потрясений в свои 50 лет царь выглядел дряхлым стариком. Исследователи-психиатры считают, что он страдал параноидным расстройством с манией величия и преследования на эпилептоидной основе.

Рудольф II Статус: император Священной Римской империи

император Священной Римской империи Годы жизни: 1552–1612, 59 лет

1552–1612, 59 лет Предполагаемый диагноз: биполярное расстройство Душевная болезнь Рудольфа II остается предметом дискуссий, однако большинство исследователей сходятся в том, что он страдал биполярным аффективным расстройством, которое современники описывали термином «меланхолия». Периоды депрессии и апатии сменялись вспышками лихорадочной активности (порой ему самому казалось, что он одержим дьяволом), манией величия и неконтролируемой ярости, которые сопровождались параноидными страхами и галлюцинациями. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рудольф II покровительствовал наукам и искусствам. В центре Праги им была основана одна из первых европейских кунсткамер — огромная коллекция книг, рукописей, картин, монет и всяких редкостей

Фото: Royal Collection Рудольф II покровительствовал наукам и искусствам. В центре Праги им была основана одна из первых европейских кунсткамер — огромная коллекция книг, рукописей, картин, монет и всяких редкостей

Фото: Royal Collection Немецкий историк Фолькер Пресс отмечал, что монарх обладал острым умом и дальновидностью, «но ему был присущ такой недостаток, как робость, причиной которой была его склонность к депрессии. У него развилось стремление к бегству от действительности, выражавшееся в нереальных планах». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К своему двору Рудольф II привлек ученых и деятелей искусства различных стран — при нем в Праге работали астрономы Иоганн Кеплер и Тихо Браге, художники Бартоломеус Шпранглер и Джузеппе Арчимбольдо (автор «Портрета императора Рудольфа II в образе Вертумна»), скульптор Адриан де Врис и многие другие творцы

Фото: Skokloster Castle К своему двору Рудольф II привлек ученых и деятелей искусства различных стран — при нем в Праге работали астрономы Иоганн Кеплер и Тихо Браге, художники Бартоломеус Шпранглер и Джузеппе Арчимбольдо (автор «Портрета императора Рудольфа II в образе Вертумна»), скульптор Адриан де Врис и многие другие творцы

Фото: Skokloster Castle Рудольф II увлекался искусством и покровительствовал представителям художественной среды, занимался оккультными науками и мечтал изготовить философский камень. Ходили слухи, что император — колдун. Периодические просветления позволили Рудольфу II удерживать власть 36 лет, но из-за случившегося расстройства потомки вспоминают его правление как эпоху мифов и легенд.

Ибрагим I Статус: султан Османской империи

султан Османской империи Годы жизни: 1615–1648, 32 года

1615–1648, 32 года Предполагаемый диагноз: биполярное расстройство С первых дней существования Османской империи для каждого нового султана действовало правило: всех его братьев — возможных престолонаследников — убивали. Мотив — предотвращение восстаний и гражданских войн. С XVII века практику либерализовали — наследников помещали «под охрану» в кафес (от тур. kafes — «клетка») — изолированную часть гарема во дворце Топкапы в Стамбуле. Жертвой кафеса стал Ибрагим I по прозвищу Дели (тур. Deli — «безумный»). Детство и юность Ибрагима пришлись на политический кризис: он был свидетелем казни четырех братьев и в итоге остался единственным наследником престола. Большую часть жизни до восшествия на престол он провел под охраной, а последние четыре года — в кафесе. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумев настроить против себя всех, включая собственную мать, Ибрагим I был свергнут в результате переворота и вскоре убит

Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images Сумев настроить против себя всех, включая собственную мать, Ибрагим I был свергнут в результате переворота и вскоре убит

Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images В 25 лет Ибрагим стал султаном. И панически боялся быть убитым. Современники наблюдали резкие перепады настроения: глубокая депрессия и безволие сменялись приступами гиперсексуальности и неестественной расточительности (восьми наложницам он даровал привилегированные титулы). В порыве бешенства отдавал приказы о казнях подданных. Британская историк-османист Кэролайн Финкель считает, что поведение султана демонстрирует симптомы биполярного расстройства: глубокую депрессию, внезапно сменявшуюся маниакальными приступами. Ибрагим правил восемь лет, был свергнут и задушен.

Мария I Статус: королева Португалии

королева Португалии Годы жизни: 1734–1816, 81 год

1734–1816, 81 год Предполагаемый диагноз: меланхолическая депрессия Психическое состояние первой правящей королевы Португалии, которую современники называли и Безумной, и Благочестивой, ухудшилось после смерти мужа — Педру III. Королева запретила развлечения при дворе, а все государственные мероприятия приобрели форму религиозных церемоний. Расстройство усугубилось со смертью 27-летнего сына Жозе и перешло в бредовую стадию на почве религиозной вины. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Религиозная мания и меланхолия сделали Марию I неспособной к выполнению обязанностей, в 1792 году она была признана невменяемой

Фото: Palace of Queluz Религиозная мания и меланхолия сделали Марию I неспособной к выполнению обязанностей, в 1792 году она была признана невменяемой

Фото: Palace of Queluz Королева верила, что она — «мать Антихриста», а покойный сын обречен на вечные муки в чистилище из-за ее грехов. Сильное впечатление на психически слабую королеву произвела казнь на гильотине короля Франции Людовика XVI, приговоренного к смерти революционерами. Для лечения королевы из Англии был приглашен Фрэнсис Уиллис — тот же врач, который занимался сошедшим с ума в 1788 году британским королем Георгом III (о Георге речь пойдет ниже.) Лечение методом психотерапии и диеты не принесло облегчения, и в итоге управление страной взял на себя второй сын королевы — Жуан. В результате завоеваний Наполеона Мария и ее двор переехали в Бразилию, португальскую колонию, где она и умерла от старости.

Георг III Статус: король Великобритании

король Великобритании Годы жизни: 1738–1820, 81 год

1738–1820, 81 год Предполагаемый диагноз: биполярное расстройство Георг III правил 59 лет. При нем закончилась Семилетняя война, вспыхнули американская и французская революции, начались и закончились Наполеоновские войны. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Георг III был очень популярным в народе королем. Он получил отличное образование, занимался реформами, не любил роскоши. Даже потеря американских колоний не пошатнула его популярности в Англии. Однако летом 1788 года король внезапно сошел с ума Фото: National Galleries Of Scotland / Getty Images Карикатура британского гравера Джеймса Гиллрея, изображающая Георга III, держащего Наполеона на ладони (1803) Фото: James Gillray / Metropolitan Museum of Art Следующая фотография 1 / 2 Георг III был очень популярным в народе королем. Он получил отличное образование, занимался реформами, не любил роскоши. Даже потеря американских колоний не пошатнула его популярности в Англии. Однако летом 1788 года король внезапно сошел с ума Фото: National Galleries Of Scotland / Getty Images Карикатура британского гравера Джеймса Гиллрея, изображающая Георга III, держащего Наполеона на ладони (1803) Фото: James Gillray / Metropolitan Museum of Art Проблемы с душевным здоровьем у монарха проявились спустя 30 лет после коронации. В 1788 году болезнь дебютировала болями в животе, конечностях и бессонницей, после чего развилось маниакальное возбуждение. Король говорил по несколько часов без перерыва, из-за чего у него начинала идти пена изо рта, и писал странные документы, которые состояли из одного гигантского предложения. Врачи фиксировали галлюцинации — он видел воображаемых людей и разговаривал с умершими. Тогда же распространился слух: однажды монарх принял дуб за короля Пруссии и пожимал ему ветви. Доктор Фрэнсис Уиллис лечил короля компрессами, кровопусканием, а во время припадков применял смирительную рубашку. Каждый приступ оборачивался конституционным кризисом. В 1801 и 1804 годах случались рецидивы, а позже состояние перешло в хронический психоз с деменцией, король ослеп и до конца жизни находился в изоляции.

Кристиан VII Статус: король Дании и Норвегии

король Дании и Норвегии Годы жизни: 1749–1808, 59 лет

1749–1808, 59 лет Предполагаемый диагноз: шизофрения Король, с детства страдавший эпилепсией и психическим расстройством (наблюдались вспышки гнева, галлюцинации, мазохистские наклонности и публичная мастурбация), взошел на престол в 16 лет. Реальная власть была в руках врача короля Иоганна Фридриха Струэнзе, который пользовался доверием монарха, а для потомков оставил записи о его состоянии: «Он беспрерывно паясничает — скачет через кресла, гримасничает, передразнивает министров, а затем впадает в безудержную ярость, круша мебель». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Сцена при дворе Кристиана VII» кисти Кристиана Сартмана (1873). На картине представлен эпизод правления психически больного монарха: королева Каролина Матильда и ее любовник Иоганн Фридрих Струэнзе коротают время за игрой в шахматы, в то время как король дразнит попугая, являющегося традиционным символом сладострастия и легкомыслия

Фото: Hirschsprung Collection «Сцена при дворе Кристиана VII» кисти Кристиана Сартмана (1873). На картине представлен эпизод правления психически больного монарха: королева Каролина Матильда и ее любовник Иоганн Фридрих Струэнзе коротают время за игрой в шахматы, в то время как король дразнит попугая, являющегося традиционным символом сладострастия и легкомыслия

Фото: Hirschsprung Collection Со временем психотическая симптоматика уступила место почти полному слабоумию. Священник и ученый Томас Мальтус описывал, как монарх принимал военный парад: «С ним обращаются как с идиотом. Придворным офицерам приказано не отвечать ему. Некоторые из присутствующих видели, как он что-то очень быстро говорил и строил гримасы офицеру… тот сохранял в лице полную серьезность». В 1772 году в результате заговора Фридрих Струэнзе был признан виновным в оскорблении Его величества и приговорен к казни. Приговор подписывал сам монарх, однако вряд ли понимал, что делает. Формально Кристиан VII был королем до самой смерти. Современные ретроспективные диагнозы сводятся к тому, что он страдал шизофренией, отягощенной в последние десятилетия глубокой деменцией.

Людвиг II Статус: король Баварии

король Баварии Годы жизни: 1845–1886, 40 лет

1845–1886, 40 лет Предполагаемый диагноз: прогрессирующая паранойя Людвиг, оставшийся в истории как «сказочный король», взошел на престол в 18 лет и с самого начала правления сторонился государственных дел, отдавая предпочтение искусству. Одно из первых его решений: король пригласил ко двору композитора Рихарда Вагнера, которого в Мюнхене недолюбливали и считали носителем революционных идей. Несколько лет Людвиг был покровителем и другом композитора. Другой особенностью короля была любовь к замкам — за годы его правления было заложено три роскошных и дорогостоящих дворца: Нойшванштайн, Линдерхоф и Херренкимзе. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В последние годы жизни Людвиг II все больше сторонился публики и все чаще работал по ночам, за что его называли «лунным королем» Фото: Hulton Archive / Getty Images Замок Нойшванштайн в живописном предгорье Баварских Альп стал одним из прототипов замка студии Disney. Одно из самых популярных среди туристов мест на юге Германии Фото: Коммерсантъ / Сафрон Голиков Следующая фотография 1 / 2 В последние годы жизни Людвиг II все больше сторонился публики и все чаще работал по ночам, за что его называли «лунным королем» Фото: Hulton Archive / Getty Images Замок Нойшванштайн в живописном предгорье Баварских Альп стал одним из прототипов замка студии Disney. Одно из самых популярных среди туристов мест на юге Германии Фото: Коммерсантъ / Сафрон Голиков В 1866 году Бавария вступила в войну против Пруссии, в ходе которой понесла большие людские и финансовые потери. В 1870-м началась новая война. Все это время страной фактически руководили министры, король же жил затворником. Пошли слухи о его душевной болезни. 12 июня 1886 года правительство отстранило короля от власти. Медицинская комиссия во главе с профессором психиатрии Бернхардом фон Гудденом заключила, что он болен паранойей: его обвинили в строительстве дорогих и «никому не нужных» замков, неучастии в жизни страны и гомосексуальных наклонностях («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). На следующий день в Штарнбергском озере обнаружили два тела — Людвига II и фон Гуддена. По официальной версии, доктор пытался предотвратить самоубийство короля, но утонул. По другой версии, неуправляемого короля и его врача убили заговорщики.

Текст: Андрей Егупец