Умерла петербургская театральная художница Ирина Бируля

Петербургская театральная художница Ирина Бируля умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщил комитет по культуре города. Художница умерла после продолжительной болезни.

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Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом» Ирина Бируля

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом»

Ирина Бируля родилась 20 декабря 1944 года в Ленинграде. С отличием окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Она оформила свыше 100 спектаклей в России и других странах. Более 60 лет художница прослужила в театре «Балтийский дом» и провела десятки персональных выставок по всему миру.

В репертуаре театра «Балтийский дом» множество спектаклей, оформленных художницей: «Восемь любящих женщин», «Душечка», «Попрыгунья», «Сцены из супружеской жизни». В постановке «Сны белых ночей» в качестве действующих лиц участвуют картины Ирины Бирули о Санкт-Петербурге.