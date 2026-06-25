Минздрав передумал переводить медкнижки в «цифру»

Минздрав РФ предложил скорректировать собственный приказ, фактически отказавшись от идеи полного перевода личных медицинских книжек в электронный формат. Соответствующий проект поправок к порядку учета и выдачи документа опубликован на портале regulation.gov.ru.

Ведомство намерено исключить норму об обязательной замене бумажных книжек на цифровые с 1 сентября. В пояснительной записке уточняется, что отказ от жестких временных ограничений направлен на «устранение правовой неопределенности» для владельцев действующих документов.

Медкнижка остается обязательной для сотрудников сферы производства и оборота пищевых продуктов, водоснабжения, педагогики, а также коммунального и бытового обслуживания населения.

Кроме того, проект вносит дополнения в содержательную часть документа. В книжку предлагается включать данные о гражданстве и поле иностранного работника. Как пояснили авторы инициативы, это изменение необходимо для корректной передачи сведений в государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». В случае утверждения новый порядок вступит в силу 30 июня 2026 года.

Ранее с предложением ускорить оцифровку для снижения издержек и борьбы с фальсификациями выступали члены Совета Федерации.

Геор Габараев