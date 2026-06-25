Минздрав передумал переводить медкнижки в «цифру»
Минздрав РФ предложил скорректировать собственный приказ, фактически отказавшись от идеи полного перевода личных медицинских книжек в электронный формат. Соответствующий проект поправок к порядку учета и выдачи документа опубликован на портале regulation.gov.ru.
Ведомство намерено исключить норму об обязательной замене бумажных книжек на цифровые с 1 сентября. В пояснительной записке уточняется, что отказ от жестких временных ограничений направлен на «устранение правовой неопределенности» для владельцев действующих документов.
Медкнижка остается обязательной для сотрудников сферы производства и оборота пищевых продуктов, водоснабжения, педагогики, а также коммунального и бытового обслуживания населения.
Кроме того, проект вносит дополнения в содержательную часть документа. В книжку предлагается включать данные о гражданстве и поле иностранного работника. Как пояснили авторы инициативы, это изменение необходимо для корректной передачи сведений в государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». В случае утверждения новый порядок вступит в силу 30 июня 2026 года.
Ранее с предложением ускорить оцифровку для снижения издержек и борьбы с фальсификациями выступали члены Совета Федерации.
Идея полной цифровизации медицинских документов и процессов активно обсуждается в России. Так, ранее члены Совета Федерации выступали за ускорение перевода медкнижек в цифровой формат для снижения издержек и борьбы с фальсификациями. Сейчас такой формат уже доступен, и планировалось, что после 1 сентября будут оформлять только цифровые медкнижки, хотя бумажные оставались бы действительны до истечения срока их действия. В целом, цифровизация рассматривается как часть масштабной трансформации здравоохранения, начавшейся ещё в 2017 году, направленная на повышение прозрачности и достоверности сведений.
Проект поправок в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», внесенный в Госдуму, предполагает, что медицинские книжки для многих профессий, включая врачей, учителей и работников общепита, будут полностью переведены в электронный вид. Это позволит упростить отслеживание состояния здоровья граждан при условии надёжной защиты данных. Тем не менее, эксперты высказывают опасения, что полный отказ от бумажных медкнижек преждевременен, особенно в регионах с менее развитой цифровой инфраструктурой. Также поднимался вопрос защиты персональных медицинских данных, при этом отмечалось, что доступ к ним могут получить государственные или судебные органы в интересах государства.