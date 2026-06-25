Минфин пообещал льготные страховые взносы для производителей беспилотных систем
Минфин и Минпромторг России работают над введением льготного тарифа страховых взносов в размере 7,6% для сектора высокотехнологической промышленности. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.
Речь идет об организациях в сфере радио-, микроэлектронной промышленности, электронного машиностроения, создания беспилотных авиационных систем, станкостроения и производства роботов. «Все эти вопросы предоставления льгот будут рассматриваться комплексно в рамках бюджетного процесса осенью»,— сказал господин Сазанов журналистам (цитата по ТАСС).
По данным Минфина, в 2026 году государство направило на развитие радиоэлектроники более чем в два раза больше денег по сравнению с 2025-м — 239 млрд руб. Для радиоэлектронной промышленности уже предусмотрена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций.
Инициатива Министерства финансов и Минпромторга о введении льготного тарифа страховых взносов является частью более широких усилий по стимулированию высокотехнологичных секторов. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов (который с 2024 года занимает пост министра обороны РФ) сообщал, что правительство планирует разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотных систем по аналогии с IT-компаниями. Президент России Владимир Путин назвал данную отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб. Власти также поставили цель увеличить долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с уровнем 2023 года.
Поддержка отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) проявляется и в региональных инициативах. Например, в Липецкой области с 2025 года для малых технологических предприятий, занимающихся выпуском БАС, утверждена пониженная до 10% ставка по налогу на прибыль. В Новосибирской области до 2030 года на развитие БАС планируется направить более 10 млрд руб., большая часть которых — внебюджетные средства. В Краснодарском крае создается научно-производственный центр БАС, а малые технологические компании региона могут получить займы под 0,1% годовых. В Нижегородской области с 2025 года производителям беспилотников могут быть снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: с 6% до 1% для доходов и с 15% до 5% для доходов за вычетом расходов, при условии, что не менее 50% дохода приходится на производство беспилотников. В Башкирии утверждена стратегия развития отрасли БПЛА до 2030 года, предполагающая налоговые отсрочки и льготы для исследователей и разработчиков.