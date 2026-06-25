Минфин пообещал льготные страховые взносы для производителей беспилотных систем

Минфин и Минпромторг России работают над введением льготного тарифа страховых взносов в размере 7,6% для сектора высокотехнологической промышленности. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Речь идет об организациях в сфере радио-, микроэлектронной промышленности, электронного машиностроения, создания беспилотных авиационных систем, станкостроения и производства роботов. «Все эти вопросы предоставления льгот будут рассматриваться комплексно в рамках бюджетного процесса осенью»,— сказал господин Сазанов журналистам (цитата по ТАСС).

По данным Минфина, в 2026 году государство направило на развитие радиоэлектроники более чем в два раза больше денег по сравнению с 2025-м — 239 млрд руб. Для радиоэлектронной промышленности уже предусмотрена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций.