Поправки о санации и реструктуризации бизнеса обсудили на ПМЮФ

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) обсудили законодательные инициативы в части санации и реструктуризации долгов бизнеса. 22 июня поправки прошли комиссию по законопроектной деятельности правительства РФ и были внесены в Госдуму.

Законопроект разработан Минэкономики при участии Федеральной налоговой службы РФ и направлен на предотвращение банкротств бизнеса, испытывающего временные финансовые трудности. Главная идея поправок — дать возможность применения к должнику реабилитационных механизмов на ранней стадии финансовых трудностей и избежать банкротства.

Речь идет о процедуре санации, в рамках которой долг реструктуризируется и даже может быть частично прощен. Кроме того, проект предполагает возможность в судебном порядке распространить условия комплексного соглашения, одобренного ключевыми кредиторами (перед которыми у бизнеса самые крупные долги), на несогласных кредиторов. Для определения объективной необходимости и возможности восстановления платежеспособности предприятия предусмотрены раскрытие должником информации и анализ данных с привлечением экспертной организации. Кроме того, кредиторы и должник получат защиту своих действий и сделок, заключенных в целях реструктуризации. Они не будут подлежать оспариванию, что должно обеспечить исполнимость соглашения. Срок санации — четыре года, но поправки допускают его продление при возможности выхода предприятия из имущественного кризиса.

Эти меры обсуждались на сессии форума «Реструктуризация долга: Право экономики». Участники дискуссии — Ассоциация банков России, ТПП РФ и Фонд содействия реструктуризации долга — поддержали необходимость изменений. При этом в рамках сессии предлагалось рассмотреть возможность доработки проекта для защиты интересов миноритарных кредиторов при заключении комплексного соглашения о санации. Спикеры также акцентировали внимание на необходимости соблюдения реабилитационного паритета — принципа, по которому кредитор не должен получить существенно меньше, чем в процедуре банкротства должника.

Анна Занина, Санкт-Петербург