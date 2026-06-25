Архиепископ Кентерберийский потребовала положить конец оккупации Палестины

Архиепископ Кентерберийский Сара Маллали завершила пятидневную поездку в Святую землю призывом прекратить израильскую оккупацию Палестины. Об этом сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Глава Англиканской церкви вместе с англиканским архиепископом Иерусалима Хосамом Наумом выпустили заявление, в котором призвали всех англикан мира оказать давление на политиков «для принятия всех необходимых мер по определению реального пути к окончанию оккупации». По мнению архиепископов, это должно «привести к жизнеспособному решению проблемы в рамках принципа двух государств, позволяющего израильтянам и палестинцам жить в мире, достоинстве и безопасности». А статус Иерусалима должен быть определен в ходе переговоров.

В своем послании архиепископы Маллали и Наум выразили опасения по поводу «долгосрочного будущего коренного христианского палестинского присутствия на Святой земле, которое восходит к тем временам, когда по этой земле ходил наш Господь».

В ходе своего пятидневного визита Сара Маллали неоднократно выступала с осуждением «тяжелейших испытаний», с которыми приходится сталкиваться палестинцам на Западном берегу. По ее мнению, конфликты на Ближнем Востоке являются «симптомом более глубокого политического и духовного кризиса — отказа от международного права и все более частого применения военной силы».

Власти Израиля пока никак не прокомментировали заявления англиканских архиепископов.

Андрей Келекеев