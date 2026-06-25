Apple повысила цены на MacBook и iPad

Apple повысила цены на MacBook, iPad, очки дополненной реальности Vision Pro, умную колонку и ТВ-приставку. В компании объяснили решение ростом стоимости чипов памяти. Цены на iPhone, Apple Watch и AirPods остались прежними.

«Мы никогда не видели, чтобы цены на детали росли так сильно и так быстро. Сейчас мы достигли точки, когда нам нужно начать повышать цены»,— указано в заявлении Apple (цитата по The New York Times).

Цены повышены на следующие устройства:

MacBook Air теперь стоит $1299 вместо $1099;

MacBook Neo — $699 вместо $599;

базовая модель MacBook Pro — $1999 вместо $1699;

iPad Air — $749 вместо $599;

iPad Pro — $1199 вместо $999;

умная колонка HomePod — $349 вместо $299;

мини-версия HomePod — $129 вместо $99;

ТВ-приставка Apple TV — $199 вместо $129.

В компании допустили изменение цен на другие устройства в будущем. По оценкам опрошенных NYT аналитиков, за последний год цены на чипы памяти выросли в четыре раза и продолжают увеличиваться. Цены на устройства начали повышать и другие компании — в апреле Microsoft повысила стоимость ноутбуков Surface.