Дисконты поймали волну

Дисконт на Urals с поставкой в Индию в июле к Dated Brent достиг $4,35 за баррель — максимума за три месяца. Скидки на российскую нефть растут и в портах отгрузки. Давление на котировки оказывают ожидания увеличения предложения ближневосточной нефти и слабая активность азиатских покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Скидка на российскую нефть Urals с поставкой на западное побережье Индии в июле к Dated Brent с 12 по 19 июня увеличилась с $4,1 до $4,35 за баррель, следует из данных Argus. Как отмечают аналитики, дисконт стал максимальным с марта в связи с ослаблением спроса. Цена Urals на этом базисе за неделю снизилась на $8, до $75,86 за баррель.

Как сказано в обзоре Argus, компании в Индии и Китае ожидают роста поставок нефти из стран Персидского залива, а также снятия санкций с Ирана хотя бы на время.

Импортеры, отмечают аналитики, откладывали заключение сделок в ожидании итогов переговоров между США и Ираном.

По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), с момента подписания меморандума между США и Ираном 18 июня до 24 июня Ормузский пролив покинули 18 танкеров, не принадлежащих Ирану, ориентировочно с 30 млн баррелей нефти. Минфин США также выдал лицензию на покупку иранского сырья и нефтепродуктов до 21 августа. Согласно CAS, отгрузки иранской нефти, включая экспорт из Ирана, в мае снизились в 1,6 раза к февралю, до 2,65 млн баррелей в сутки (б/c). Как отмечают в S&P Global, отмена санкций США может позволить Ирану продавать нефть, накопившуюся в плавучих хранилищах в Персидском заливе, а также объемы с танкеров в Юго-Восточной Азии.

По данным Argus, скидка на Urals в балтийских портах (Приморск/Усть-Луга) на неделе к 19 июня выросла на $0,9, до $24,50 за баррель. В порту Новороссийск дисконт увеличился на $0,55, до $23,75 за баррель, для партий по 140 тыс. тонн. Цены на Urals на Балтике и в Новороссийске снизились на $8,73, до $55,71 за баррель, и на $8,38, до $56,46 за баррель, соответственно вслед за снижением мировых котировок.

Согласно Argus, дополнительным фактором давления на стоимость российской нефти остается слабый спрос со стороны китайских НПЗ из-за их низкой рентабельности и невысокого потребления топлива в КНР.

По данным аналитиков, скидка на Urals с доставкой в китайскую провинцию Шаньдун остается на уровне $1 за баррель. Цены на этом базисе за неделю снизились на $7,1, до $76,86 за баррель.

Рынок уже ориентируется на увеличение поставок нефти с Ближнего Востока, в том числе из Ирана, поэтому нефтяные котировки находятся под давлением, говорит старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук. По его словам, объемы поставок из региона могут постепенно превысить даже уровень до начала конфликта, что подтверждается ростом числа танкеров, выходящих из Персидского залива.

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Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев считает, что рост дисконтов связан прежде всего с ослаблением спроса в Азии. Азиатские НПЗ, поясняет он, перераспределяют запасы, ищут альтернативные сорта сырья и в некоторых случаях сокращают переработку из-за низкой маржи.

Дополнительным фактором эксперт называет практически прекратившиеся закупки нефти в стратегические резервы Китая.

По его словам, индийский и китайский рынки тесно связаны между собой, поэтому слабость спроса на одном из них позволяет покупателям добиваться дополнительных скидок на другом. Давление, по мнению аналитика, оказывает и завершение 17 июня действия лицензии Минфина США на сделки с загруженными на танкеры российской нефтью и нефтепродуктами.

Дмитрий Прокофьев не исключает дальнейшего увеличения дисконтов на российскую нефть в ближайшие недели в условиях конкуренции с сырьем из других стран, в том числе на индийском рынке. По мнению Андрея Полищука, сокращению дисконтов в перспективе могут способствовать рост мирового спроса на нефть, стабилизация логистики и снижение ставок фрахта.

По данным CAS, морской экспорт нефти из России в мае скорректировался на 1% к апрелю, до 4,03 млн б/c. Поставки в Индию снизились на 46% месяц к месяцу, до 1,21 млн б/c, экспорт в Китай увеличился на 1%, до 905 тыс. б/c. В Kpler считают, что снижение доступных мощностей переработки может привести к увеличению экспорта нефти из РФ.

Ольга Озембловская