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В Москве простились с Михаилом Ножкиным

В четверг, 25 июня, в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя прошла гражданская панихида по народному артисту РСФСР, поэту и композитору Михаилу Ножкину. Проститься с ним пришли около сотни человек, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, актеры Сергей Маховиков, Александр Михайлов, Борис Галкин и Людмила Зайцева.

Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя

Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Панихида длилась около двух часов. Свои соболезнования родным и близким артиста выразил в том числе президент Владимир Путин. В своей телеграмме он отметил, что Михаил Ножкин был «талантливым, преданным избранному делу человеком», автором музыкальных произведений и стихов, в которых «пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к родине».

Перед началом отпевания зачитали телеграмму и от патриарха Кирилла, в которой он отметил «большой вклад» Михаила Ножкина в отечественную культуру: «Господь щедро наделил его творческими талантами, которыми он воспользовался на театральном поприще, и в кинематографе, и в музыке. Многие песни, вышедшие из-под пера Михаила Ивановича, стали по-настоящему народными». Геннадий Зюганов назвал «безграничную любовь» и преданность стране «главными» качествами артиста. «Михаил Иванович был моим большим другом. Для меня он человек долга, службы. Боец, патриот»,— сказал он в беседе с журналистами.

Михаил Ножкин дебютировал в 1967 году в фильме «На два часа раньше». Играл в картинах «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Судьба резидента» и «Освобождение». В 2011 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Артист ушел из жизни 22 июня после продолжительной болезни на 89-м году жизни. После гражданской панихиды и отпевания его тело будет кремировано. Затем урну с прахом захоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его супругой, актрисой Ларисой Голубиной, ушедшей из жизни в 2004 году.

Мария Барановская

Фотогалерея

Прощание с актером Михаилом Ножкиным

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот и первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (слева направо на переднем плане)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот и первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (слева направо на переднем плане)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Невестка Михаила Ножкина Лидия Ножкина (вторая слева)

Невестка Михаила Ножкина Лидия Ножкина (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент региональной общественной организации содействия координации сотрудничества славянских народов «Славянская академия наук, образования, искусств и культуры» Сергей Бабурин

Президент региональной общественной организации содействия координации сотрудничества славянских народов «Славянская академия наук, образования, искусств и культуры» Сергей Бабурин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сын Михаила Ножкина Михаил Колосов (справа)

Сын Михаила Ножкина Михаил Колосов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным

Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Борис Галкин

Актер Борис Галкин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Народный артист РСФСР Александр Михайлов (на фото) предложил установить Михаилу Ножкину памятник на улице Черняховского в Москве

Народный артист РСФСР Александр Михайлов (на фото) предложил установить Михаилу Ножкину памятник на улице Черняховского в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый Верховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов

Первый Верховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Венки на церемонию прощания прислали президент Владимир Путин, Союз кинематографистов, коллектив Государственного Кремлевского дворца, киноконцерн «Мосфильм» и другие

Венки на церемонию прощания прислали президент Владимир Путин, Союз кинематографистов, коллектив Государственного Кремлевского дворца, киноконцерн «Мосфильм» и другие

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Панихида продолжалась два часа

Панихида продолжалась два часа

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Александр Михайлов (второй справа) и клирик храма пророка Илии села Ивановского, первый заместитель директора Ивановской школы на Лехте Владимир Мартышин (второй слева)

Актер Александр Михайлов (второй справа) и клирик храма пророка Илии села Ивановского, первый заместитель директора Ивановской школы на Лехте Владимир Мартышин (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники церемонии прощания с Михаилом Ножкиным

Участники церемонии прощания с Михаилом Ножкиным

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Проститься с актером пришли родные, близкие, коллеги

Проститься с актером пришли родные, близкие, коллеги

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Александр Михайлов (в центре) и клирик храма пророка Илии села Ивановского, первый заместитель директора Ивановской школы на Лехте Владимир Мартышин (слева на переднем плане)

Актер Александр Михайлов (в центре) и клирик храма пророка Илии села Ивановского, первый заместитель директора Ивановской школы на Лехте Владимир Мартышин (слева на переднем плане)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Сергей Маховиков (слева)

Актер Сергей Маховиков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным

Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругой

Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот и первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (слева направо на переднем плане)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Невестка Михаила Ножкина Лидия Ножкина (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент региональной общественной организации содействия координации сотрудничества славянских народов «Славянская академия наук, образования, искусств и культуры» Сергей Бабурин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сын Михаила Ножкина Михаил Колосов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Борис Галкин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Народный артист РСФСР Александр Михайлов (на фото) предложил установить Михаилу Ножкину памятник на улице Черняховского в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый Верховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Венки на церемонию прощания прислали президент Владимир Путин, Союз кинематографистов, коллектив Государственного Кремлевского дворца, киноконцерн «Мосфильм» и другие

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Панихида продолжалась два часа

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Александр Михайлов (второй справа) и клирик храма пророка Илии села Ивановского, первый заместитель директора Ивановской школы на Лехте Владимир Мартышин (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники церемонии прощания с Михаилом Ножкиным

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Проститься с актером пришли родные, близкие, коллеги

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Александр Михайлов (в центре) и клирик храма пророка Илии села Ивановского, первый заместитель директора Ивановской школы на Лехте Владимир Мартышин (слева на переднем плане)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Сергей Маховиков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Михаила Ножкина похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №112 от 26.06.2026, стр. 3

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