В Москве простились с Михаилом Ножкиным

В четверг, 25 июня, в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя прошла гражданская панихида по народному артисту РСФСР, поэту и композитору Михаилу Ножкину. Проститься с ним пришли около сотни человек, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, актеры Сергей Маховиков, Александр Михайлов, Борис Галкин и Людмила Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Панихида длилась около двух часов. Свои соболезнования родным и близким артиста выразил в том числе президент Владимир Путин. В своей телеграмме он отметил, что Михаил Ножкин был «талантливым, преданным избранному делу человеком», автором музыкальных произведений и стихов, в которых «пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к родине».

Перед началом отпевания зачитали телеграмму и от патриарха Кирилла, в которой он отметил «большой вклад» Михаила Ножкина в отечественную культуру: «Господь щедро наделил его творческими талантами, которыми он воспользовался на театральном поприще, и в кинематографе, и в музыке. Многие песни, вышедшие из-под пера Михаила Ивановича, стали по-настоящему народными». Геннадий Зюганов назвал «безграничную любовь» и преданность стране «главными» качествами артиста. «Михаил Иванович был моим большим другом. Для меня он человек долга, службы. Боец, патриот»,— сказал он в беседе с журналистами.

Михаил Ножкин дебютировал в 1967 году в фильме «На два часа раньше». Играл в картинах «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Судьба резидента» и «Освобождение». В 2011 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Артист ушел из жизни 22 июня после продолжительной болезни на 89-м году жизни. После гражданской панихиды и отпевания его тело будет кремировано. Затем урну с прахом захоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его супругой, актрисой Ларисой Голубиной, ушедшей из жизни в 2004 году.

Мария Барановская