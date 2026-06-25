Спецхран для «деструктивной» литературы создается при Ленинской государственной библиотеке. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме сообщила замминистра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, в закрытое хранилище попадут, в частности, книги иностранных агентов, нежелательных организаций и тех, кто искажает историческую правду. В Рособрнадзоре и Минпросвещения на запрос “Ъ FM” пока не ответили. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проект вызывает много вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), сообщила о создании в стране «закрытого хранилища деструктивной литературы». Проект реализует Российская государственная библиотека имени Ленина. Именно там будут храниться соответствующие фонды. О чем идет речь, понятно: иностранные агенты, нежелательные организации, авторы, искажающие историю, и другие подобные лица. Ничего нового здесь нет.

В СССР, как известно, при крупных библиотеках существовали отделы специального хранения, или спецхраны. Еще их называли спецфондами. Доступ к ним простому человеку был закрыт — только по специальному разрешению соответствующих органов или для высших руководителей. Эту систему начали ликвидировать еще при советской власти, но уже в эпоху перестройки в связи с объявлением гласности. Сложно сказать, как все это будет выглядеть сейчас.

Проблема в том, что при наличии интернета не составляет особого труда найти и прочитать практически любую книгу. Было бы желание, как говорится. В крайнем случае можно съездить за границу и зайти в публичную библиотеку. Поэтому для эффективной работы спецхранов это решение нужно принимать комплексно. То есть полноценно возвращаться в прошлое со всеми вытекающими последствиями.

Не будем пояснять, ибо и так все ясно. И второй момент — то, о чем неоднократно говорилось ранее: понятие «деструктивная литература» очень широкое. Например, если иностранный агент перевел некую важную и безобидную статью или книгу либо выполнил для нее иллюстрации. К тому же речь может идти просто о художественном произведении без политической подоплеки. И что же, его теперь массово отправлять в спецхран? Зачем лишать российских граждан развлечений? Так что и здесь все непросто. Впрочем, процесс запущен, хранилище создается. Значит, будет наполняться.

Дмитрий Дризе