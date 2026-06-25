Российский снайпер попал в Америку

Второй год подряд на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был выбран российский игрок. Во втором раунде под 56-м общим номером «Даллас Маверикс» взял 21-летнего Всеволода Ищенко. Рослый защитник с 2020 года находился в системе «Локомотива-Кубани», а последние два года выступал за основную команду краснодарцев. Прорывным для Ищенко стал завершившийся сезон: в нем он проявил себя как универсал и продемонстрировал свое главное оружие, которое, видимо, и обеспечило ему статус задрафтованного игрока,— бросок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всеволод Ищенко (справа) во время матча между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и «Зенит» (Санкт-Петербург) (ноябрь 2024 года)

Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко (справа) во время матча между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и «Зенит» (Санкт-Петербург) (ноябрь 2024 года)

Фото: Федор Обмайкин / пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

25 июня короткий список выбранных на драфте НБА россиян пополнился еще одной строкой. Накануне в нем состояли всего десять человек: Андрей Фетисов и Андрей Кириленко были выбраны в конце прошлого века; Павел Подкользин, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Сергей Караулов, Ярослав Королев и Александр Каун — в 2000-е; Сергей Карасев — в 2013-м; наконец, Егор Демин — прошлым летом, причем под рекордным для страны восьмым номером.

Одиннадцатым в этом перечне стал Всеволод Ищенко. Формально его взял «Чикаго Буллс», но право выбора транзитом через «Лос-Анджелес Лейкерс» перешло «Даллас Маверикс». Именно команда из Техаса поверила в игрока: специально ради него драфт-пик приобрела.

В отличие от Егора Демина, в 15 лет перешедшего в систему мадридского «Реала», Ищенко можно без оговорок назвать продуктом российской системы.

Начинал в родном Ростове-на-Дону. В 2020 году перешел в краснодарский «Локомотив-Кубань». Сначала был одним из лидеров молодежки, два года назад был поднят в основную команду.

Статистика в Единой лиге ВТБ у Ищенко, может быть, не слишком выдающаяся, пусть его и признали лучшим молодым игроком чемпионата. В прошедшем сезоне защитник в среднем за игру набирал 8,7 очка, делал 4,5 подбора, 2,1 передачи и 1,3 перехвата, проводя на паркете более 23 минут. Однако в целом причины, по которым Ищенко заинтересовал клуб НБА, понятны.

Одно достоинство Ищенко, в североамериканском баскетболе чрезвычайно востребованное,— надежный бросок.

В завершившемся сезоне он реализовал 52,8% попыток с игры и 45,1% трехочковых при приличной выборке.

Другое достоинство — габариты. Высокий для своей позиции рост — 203 см — делает его только опаснее на периметре. А размах рук 213 см позволяет Ищенко уверенно чувствовать себя как под своим, так и под чужим кольцом.

Насколько скоро Всеволод Ищенко отправится в «Даллас», пока непонятно. Контракт баскетболиста с «Локомотивом-Кубанью» рассчитан до 2029 года. По данным «Спорт-Экспресса», в нем указана внушительная — не менее $1,5 млн — сумма компенсации за досрочное расторжение.

Если уехать в Северную Америку удастся, то Ищенко, вероятно, довольно скоро представится шанс проявить себя.

Прошлый сезон «Даллас» провалил: финишировал с балансом побед и поражений 26:56. Не дожидаясь конца регулярного чемпионата, клуб ушел в режим перестройки. В феврале техасцы обменяли двух ветеранов — Энтони Дэвиса и Д'Анджело Расселла. По данным ряда крупных медиаресурсов, вроде Bleacher Report, Sports Illustrated, летом могут покинуть «Маверикс» и другие возрастные звезды — Кайри Ирвинг и Клей Томпсон.

На драфте-2026 «Даллас» выбрал сразу четырех баскетболистов, которые должны будут помочь в строительстве нового костяка. Вокруг кого его строить, ясно. Ценнейший актив «Маверикс» — 19-летний Купер Флэгг. Он был лучшим в богатом на перспективных игроков прошлогоднем драфт-классе и ярко дебютировал в НБА: например, записал на свой счет четыре матча с 40+ очками.

Роман Левищев