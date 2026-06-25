Ryanair изменила правила рассадки семей после вмешательства регулятора
Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания, ирландская Ryanair, объявила об изменении политики семейной рассадки. Теперь родители, путешествующие с маленькими детьми, смогут сидеть рядом с ними без дополнительной платы за выбор места. По новым правилам, бесплатные места для родителей будут предоставляться в хвостовой части самолета, в то время как передние ряды останутся доступными для платного бронирования. Нововведение вступило в силу 25 июня.
11 июня Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании начало расследование в отношении авиаперевозчика из-за того, что за возможность сидеть рядом с ребенком взималась плата.
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания «неохотно подстраивается под отраслевой стандарт», поскольку не хочет «тратить время на объяснения заблуждающимся регулирующим органам, насколько сильно они не понимают, что отвечает наилучшим интересам потребителей Великобритании и Европы».
Он подчеркнул, что прежняя политика полностью соответствовала законодательству и давала семьям «определенность», в то время как сейчас им придется ждать до конца регистрации, чтобы узнать, какие места им выделены.
Как сообщает BBC, несмотря на смену курса, антимонопольное ведомство продолжит расследование в отношении Ryanair и проверит соответствие новой политики авиакомпании закону.
Расследование Британского управления по конкуренции и рынкам (CMA) против Ryanair по поводу взимания платы за рассадку родителей с детьми началось 11 июня 2026 года. CMA считает, что данная политика, обязывающая одного из родителей платить за «обязательное семейное место» в размере от 4,50 до 13,50 евро, может не соответствовать законодательству о защите прав потребителей. Регулятор полагает, что с родителей взимается плата за выполнение авиаперевозчиком его собственных обязанностей по авиационной безопасности, в то время как другие авиакомпании рассаживают семьи бесплатно или не берут отдельную плату за это.
Подобные проблемы с рассадкой пассажиров с детьми возникали и в России. В 2023 году Генеральная прокуратура РФ добилась изменений в правилах перевозок, после того как некоторые авиакомпании рассаживали детей и родителей отдельно. Проверка, инициированная после многочисленных обращений граждан и публикаций в СМИ, привела к тому, что перевозчикам дали право изменять местами сопровождающих и детей до 12 лет, а также детей до двух лет. Также обсуждается законопроект, который обяжет авиакомпании предоставлять многодетным пассажирам соседние кресла.