Ryanair изменила правила рассадки семей после вмешательства регулятора

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания, ирландская Ryanair, объявила об изменении политики семейной рассадки. Теперь родители, путешествующие с маленькими детьми, смогут сидеть рядом с ними без дополнительной платы за выбор места. По новым правилам, бесплатные места для родителей будут предоставляться в хвостовой части самолета, в то время как передние ряды останутся доступными для платного бронирования. Нововведение вступило в силу 25 июня.

11 июня Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании начало расследование в отношении авиаперевозчика из-за того, что за возможность сидеть рядом с ребенком взималась плата.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания «неохотно подстраивается под отраслевой стандарт», поскольку не хочет «тратить время на объяснения заблуждающимся регулирующим органам, насколько сильно они не понимают, что отвечает наилучшим интересам потребителей Великобритании и Европы».

Он подчеркнул, что прежняя политика полностью соответствовала законодательству и давала семьям «определенность», в то время как сейчас им придется ждать до конца регистрации, чтобы узнать, какие места им выделены.

Как сообщает BBC, несмотря на смену курса, антимонопольное ведомство продолжит расследование в отношении Ryanair и проверит соответствие новой политики авиакомпании закону.

Екатерина Наумова