В Татарстане украинских бизнесменов приговорили к 12 годам колонии за хищение нефти

Альметьевский городской суд Татарстана заочно признал виновными четырех украинских бизнесменов по делу о создании преступного сообщества и хищении нефти в особо крупном размере. Стоимость похищенного сырья превысила 10 млрд руб., сообщает пресс-центр МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Коломойский (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России)

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ Игорь Коломойский (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России)

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

Среди фигурантов — Игорь Коломойский (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России), Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко. Суд назначил каждому наказание в виде 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2006–2007 годах обвиняемые, находясь за пределами России, создали преступное сообщество и через предприятие-посредника организовали поставку на Украину 858,6 тыс. тонн нефти, принадлежавшей российской компании «Татнефть».

Имущество аффилированной с обвиняемыми компании на сумму более 20 млрд руб., включая акции стоимостью свыше 10 млрд руб., арестовано.

Ранее сообщалось, что дело связано с украинской компанией «Укртатнафта», созданной в 1994 году при участии Татарстана и Украины. До 2007 года «Татнефть» контролировала более половины предприятия, однако затем утратила контроль над активом. Впоследствии нефтяная компания добивалась компенсации через международный арбитраж, однако сумма выплачена не была. Уголовное дело о хищении нефти у «Татнефти» было возбуждено в 2021 году, ущерб по нему оценивался в $4 млрд.

В ноябре 2022 года Вахитовский районный суд Казани принял решение о заочном аресте Игоря Коломойского (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России) и Геннадия Боголюбова.

Анна Кайдалова