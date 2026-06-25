Нижегородская мэрия объявила повторную закупку 122 единиц коммунальной техники

Комитет по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода объявил повторный аукцион на покупку в лизинг 122 единиц коммунальной техники. Начальная цена не изменилась и составляет почти 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Первый аукцион КУГИ объявил в конце мая, на него поступила одна заявка, но комиссия нашла в ней несоответствия требованиям.

Новый аукцион назначен на 14 июля. Поставить технику необходимо до 30 сентября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия Нижнего Новгорода планирует приобрести партию коммунальной техники по льготной программе Дом.РФ.