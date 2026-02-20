Нижегородская мэрия намерена направить 1 млрд рублей на коммунальную технику

Администрация Нижнего Новгорода планирует по льготной программе ДОМ.РФ приобрести коммунальную технику в общей сложности на 1 млрд руб. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников на заседании комиссии гордумы по транспорту 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он рассказал депутатам, что в феврале ожидается гарантийное письмо от правительства о выделении финансирования. Из указанной суммы 500 млн руб. будет финансировать область и столько же — город.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего в рамках этой парти мэрия намерена приобрести более 100 единиц коммунальной техники.

Галина Шамберина